Te dni me je pot zanesla v Maribor. Prijetna druženja so se zvrstila. Najprej v Sodnem stolpu, nato v Rožmarinu, pa v Orlu, pa … nekaj srečanj z dragimi mi ljudmi. In kar nekajkrat sem korakal mimo Astorie, kavarne z bogato zgodovino. In, seveda, tudi mimo »svetovno« znanega zbirališča – Ezl eka. To je bilo dolga leta glavno zbirališče mariborske srednješolske mladine. Kadar nisi bil v šoli, si se, povedo poznavalci, postavil na ezl ek. Prav zato mu mariborski učitelji niso bili ravno naklonjeni. Za vogal pred Astorio menda sicer nisi mogel priti kar tako, moral si i...