Znani pisatelj zavrača obtožbe o spolnem nadlegovanju, založbe ustavljajo njegove projekte

Ameriška založniška hiša Dark Horse Comics je preklicala načrtovane izdaje risoromanov in stripov Anansijeva fanta angleškega pisatelja Neila Gaimana, ki je eden od slavnejših sodobnih znanstvenofantastičnih avtorjev. Več njegovih romanov je prevedenih v slovenščino: Nikolikje, Zvezdni prah, Dobra znamenja, Ameriški bogovi ... V zadnjem času je 64-letnika več žensk obtožilo spolnega nadlegovanja.

Na omrežju X je založba Dark Horse Comics tako objavila, da obtožbe proti Gaimanu jemljejo zelo resno, zato ne bodo več objavljali njegovih del. Njegove knjige izdajajo tudi druge znane založbe, od ­Bloomsburyja do Penguina, ki se za zdaj še niso oglasile, čeprav mnogi to pričakujejo.

V zadnjem času je Neila Gaimana več ­žensk obtožilo spolnega ­nadlegovanja. FOTO: Kyle Cassidy/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Zavrača obtožbe

Pisatelj je obtožbe v izjavi za javnost zanikal in zatrdil, da se ni nikoli zapletel v spolne odnose z ženskami brez njihove privolitve, prav tako je bil menda prepričan, da je šlo za pozitivne romance. Hkrati se je opravičil, češ da se zaveda, da je bil, kar zadeva seksualnost, zelo dostopen, čustveno pa nedostopen, ter da bi lahko bil manj osredotočen nase, in to obžaluje. »Sebičen sem bil. Ujet v lastno zgodbo, drugi ljudje me niso zanimali.« Zagotovil je, da nikdar z nikomer ni imel spolnega odnosa brez privolitve.

Število žensk, ki so o svoji slabi izkušnji z avtorjem javno spregovorile, se povečuje. Zdaj jih je že devet. Prve obtožbe so prišle na dan junija lani, ko se je oglasilo pet žensk, med njimi varuška Gaimanovega sina, ki ga ima z bivšo ženo, glasbenico in umetnico Amando Palmer. Izjavila je, da jo je posilil v njegovi hiši, in sicer v kopalni kadi na prostem. Vse ženske – nekatere so bile njegove sodelavke, druge oboževalke – so tudi povedale, da jim je ukazal, naj ga kličejo gospodar. Najmanj dve sta za plačilo podpisali pogodbo o nerazkrivanju.

Več njegovih knjig je prevedenih v slovenščino, med njimi Nordijska mitologija. FOTO: založba Sanje

Po poročanju Guardiana so po teh obtožbah ustavili snemanje več televizijskih priredb Gaimanovih knjig. Serija Dobra znamenja temelji na romanu, ki ga je Gaiman napisal s Terryjem Pratchettom, in se je končala z eno 90-minutno epizodo, saj je bila celotna sezona odpovedana. Začasno odložena je tudi Disneyjeva filmska priredba Gaimanovega romana Pokopališka knjiga.