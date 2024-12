Znana kirurginja (45), ki je nastopala tudi na TV, umrla zaradi enega najbolj agresivnih tumorjev

Kelly Powers, komentatorka Fox News in pediatrična kirurginja, specializirana za bolezni stopal, je umrla zaradi raka v starosti 45 let. Pogosto je nudila zdravstvene nasvete in razpravljala o medicinskih novicah z gledalci, navaja The New York Times.

Kelly Powers je za seboj pustila sina Benneta, starega 3 leta.

Njena mati Joan Powers je povedala, da se je borila z možganskim tumorjem, zaradi katerega je umrla na svojem domu v New Jerseyju. Kelly je morala prvič na nujno operacijo leta 2018, ko so zdravniki našli tekočino okoli njenega srca. Nato je julija 2020 dobila napad, po katerem so ji diagnosticirali eno najbolj agresivnih oblik tumorjev, ki se pojavijo v možganih. Kot navaja njena stran GoFundMe je prestala tri operacije, kemoterapijo, obsevanje in imunoterapijo.

Po več kot treh letih se je rak vrnil in zdravniki so našli novo tvorbo v njenih možganih. »Ta strašna bolezen se mora ustaviti in vsak se mora boriti proti raku vseh vrst. Zakaj je to še vedno problem?« se je junija vprašala na Instagramu.