Žena zvezdnika ima dovolj, po 18 letih zahteva ločitev

Skupnega četrt stoletja, od katerega so ju skoraj 19 let vezale poročne zaobljube. Dva sinova in ena hči. To je ljubezenska zgodba Kevina Costnerja in Christine Baumgartner v številkah, a mednju so zdaj prišle »nepremostljive razlike«, zaradi katerih je Christine zagnala ločitveno kolesje. Razpad zakona, k čemur so pripeljale »okoliščine zunaj Kevinovega nadzora«, ki ga je ločitev strašansko prizadela, je potrdil tudi igralčev predstavnik in še prosil, naj oskarjevčevi družini v teh težkih časih javnost pusti nekaj zasebnosti.

Odtujena zakonca sta menda imela predporočno pogodbo. Christine naj bi zahtevala le deljeno skrbništvo nad otroki.

Christine se je s Kevinom začela videvati leta 1998, ko je bil ta že zveneče ime Hollywooda, za sabo je imel razpadel zakon s Cindy Silva, do takrat je tudi štirikrat postal oče. Vnovična poroka in še več otrok so bili tako njegova zadnja misel, a mu je odločna Christine, ki je natanko vedela, česa si v življenju želi, že na začetku razmerja jasno povedala, da imata prihodnost le, če ji bo vse to pripravljen dati. In ker po skupnih petih letih še kar ni naredil koraka naprej, ga je postavila pred dejstvo: »Še nekaj časa bom čakala nate, a ne več dolgo. Ko in če se spametuješ, se vrni k meni.« Ker se ji ni želel zavezati in sčasoma postati oče še petič, sta se tako dleta 2003 za krajši čas razšla. A je bila očitno to tista brca v zadnjico, ki jo je Costner potreboval, da je sprevidel, da si življenja brez Christine ne želi. Samemu sebi je dejal, »da je ne bo izgubil le zato, ker ga je strah«. Žensko, ki mu je ukradla srce, je jeseni 2004 popeljal pred oltar. Tri leta kasneje ju je že osrečil prvorojenec Cayden, slabi dve leti pozneje Hayes, še tri leta kasneje sta dobila hčerko Grace.

Z ženo vzgajata otroke stran od hollywoodskih luči. FOTO: Jose Cuesta/instarimages.com

Družinsko idilo so si ustvarili stran od vsiljivih hollywoodskih luči, ki ne dopuščajo zasebnosti. Otroke sta vzgajala na velikanskem ranču v Koloradu, med pandemijo pa je dodatna izolacija od sveta zakonca še močneje povezala. »Najino partnerstvo je prišlo v ospredje, še očitneje je postalo, kaj pomeniva drug drugemu in kako usmerjava svojo družino,« je dejal Kevin, ki še lani za ženo ni imel drugih besed kot hvalnic. »Vse, kar počne, preprosto pomaga. Zaradi nje je hiša lepša. Zaradi nje je vse bolj toplo. Mislim, da je moč njene ljubezni tista, ki hišo spremeni v dom.« A najsi se je na njihovem ranču počutil še tako doma, ga Christine in otroci v zadnjem času tako rekoč niso videli. Prav preobilica igralskih obvez, ki si jih je nakopal kar sam, pa naj bi bila v ozadju ločitve, ki je nihče ni pričakoval.

Že leta 2018 je na male zaslone prišla serija Yellowstone, ki je iz sezone v sezono postajala vse bolj priljubljena in gledana. Zavihtela se je celo med najbolj gledane, s finalom četrte sezone (na začetku lanskega leta) so jo po številu gledalcev prehiteli zgolj športni prenosi. Rekordno število je pritegnila tudi njena peta sezona, Costnerju, ki je prevzel tako glavno vlogo kot vlogo producenta, pa je prinesla zlati igralski globus. A tolikšen uspeh je prišel s precejšnjo ceno, zaradi snemanja ga družina ni videla tudi po več mesecev skupaj, zaradi česar naj bi Christine Kevinu že oktobra lani postavila ultimat – poslovi se od serije ali od nas.

Zvezdnik si je na pleča naložil megaprojekt, snemanje epskega vesterna v štirih delih. FOTO: Osebni Arhiv

»Zahteve snemanja so močno načele njihovo družinsko življenje. Zato je želela obljubo, da bo peta sezona tudi njegova zadnja – ali pa naj kar spakira,« je povedal vir. A čeprav se je nad usodo Yellowstona pred nekaj meseci tudi v resnici izrisal velikanski vprašaj, zaradi česar njeni oboževalci še vedno ne vedo, ali bodo dobili nov odmerek s šesto sezono – čeprav menda zaradi trenja med Costnerjem in ustvarjalcem serije Taylorjem Sheridanom –, zahteve serije niso bile edini kamen spotike v odnosu zdaj odtujenih zakoncev. Še večji in morda dokončni udarec je njuni ljubezni verjetno zadal Costnerjev novi projekt, epski vestern Horizon: An American Saga (Horizont: Ameriška saga) v štirih delih, ki se ga je zvezdnik kot režiser, producent in igralec lotil komaj jeseni lani. V načrtu za kavbojsko sago je namreč najmanj 220 snemalnih dni. »Snemal bom najverjetneje osem mesecev,« je dejal igralec in začel produkcijo drugega dela, le malce preden je Christine na začetku maja vložila ločitveni zahtevek.

Igralec naj bi si nakopal preveč obveznosti. FOTO: Brian Snyder/Reuters