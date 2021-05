Zahtevali šejkovo izključitev

Ker šejk Mohamed krši človekove pravice, so aktivisti zahtevali, da se njegovemu konju ne dovoli udeležba na dirkah v Kentuckyju.

Dubajski premier in šejkni le eden najbogatejših zemljanov, temveč tudi strasten ljubitelj in vzreditelj konj. Ti ne smejo manjkati na najprestižnejših dirkah po svetu, med katerimi je tudi Kentucky Derby. Šejk je tudi oče princese, ki naj bi bila že od leta 2018 v hišnem priporu, pravzaprav pa nihče ne ve, kje je in ali je sploh še živa.Tu in tam dubajske oblasti v javnost pošljejo kakšen posnetek, da bi zadovoljili borce za človekove pravice in Latifine prijatelje, ki jih za princeso pošteno skrbi, nazadnje pa so na poziv Združenih narodov, naj jim posredujejo neizpodbiten dokaz, da je princesa živa in zdrava, odgovorili zgolj z izjavo, da je z njo vse v redu ter da zanjo skrbi njena družina.Odgovor seveda ni zadovoljil nikogar, zato je skupina aktivistov z univerze v Louisvillu in njihovih odvetnikov zahtevala, da organizatorji dirke v ameriškem Kentuckyju šejku oziroma njegovemu konju, ki velja za nespornega favorita, prepovedo udeležbo na tekmovanju, dokler ne odgovori, kje je njegova hči. Aktivisti so med drugim navedli, da šejk več kot očitno krši človekove pravice, saj proti njeni volji zadržuje svojo hčer, kar je v nasprotju s kodeksom, ki določa, kdo se na dirko lahko prijavi.V njem je namreč jasno zapisano, da se dirke ne smejo udeležiti posamezniki, katerih početje »meče slabo luč na integriteto tega športa«. Predlog in argumente je pregledala posebna komisija in odločila, da se šejka iz tekmovanja ne izključi. »Po posvetu z odborom in proučitvi pravil tekmovanja ter pogojev za udeležbo smo sprejeli odločitev, da je pritožba brez podlage, saj šejk Mohamed ni kršil ničesar, zaradi česar bi bil suspenz upravičen,« je bil kratek predsednik odbora Kentucky Derbyja