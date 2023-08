V Maestru prevzel kar štiri vloge

Hollywoodski zvezdnik Bradley Cooper je iz country rocka presedlal v svet klasike. V novem projektu Maestro, v katerem nastopa kot igralec, režiser, scenarist in producent, opisuje življenje legendarnega ameriškega skladatelja, dirigenta in pianista Leonarda Bernsteina (1918–1990) in njegove žene, igralke in aktivistke Felicie Montealegre. Glavno vlogo je seveda uprizoril sam, njegovo filmsko ženo pa je odigrala britanska igralka Carey Mulligan.

Bernsteinovo ženo Felicio Montealegre je odigrala Carey Mulligan. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

V nedavno objavljenem napovedniku za film, ki bo na pretočni platformi Netflix na ogled konec leta, lahko vidimo Bradleyja Cooperja (z umetnim nosom) med miselno igro s Carey Mulligan. Filmski Bernstein mora ugotoviti, katero številko ima v mislih Montealegrova, in ko mu je večkrat zaporedoma ne uspe uganiti, jo vpraša: »In koliko časa še morava to početi?«, žena pa mu odvrne: »Oh, razviti morava zelo močno povezavo.« Napovednik se konča s prizorom, v katerem zdaj že močno starejši par še vedno igra uganke, le da mora zdaj Felicia ugibati, katero številko ima v mislih Leonard.

Cooper v Maestru nastopa kot igralec, režiser, soavtor scenarija in koproducent.

Prepričljivi Spielberg

Kakor je na začetku lanskega leta povedal Bradley Cooper, ga je sloviti režiser Steven Spielberg med zasebno projekcijo filma Zvezda je rojena (2018) na zanimiv način prepričal, naj se loti projekta o Leonardu Bernsteinu. Spielberg je namreč med predvajanjem filma, ki ga je Cooper tudi režiral in produciral, vstal in videti je bilo, kakor da bo odšel iz dvorane, nakar je pristopil h Cooperju in mu zašepetal na uho, da bo prav on režiral Maestra. Spielberg se je nato vrnil do svojega sedeža in si ogledal film do konca. Spielberg je pri Maestru sodeloval kot producent, o sodelovanju pa je prepričal tudi znanega filmarja Martina Scorseseja.

Leonard Bernstein velja za enega najpomembnejših skladateljev dvajsetega stoletja. FOTO: Al Ravenna/Library of Congress/Wikimedia Commons

Mimogrede, Zvezda je rojena je Cooperju prinesla tri nominacije za oskarja, in sicer za glavno vlogo, najboljši film in najboljšo priredbo scenarija, film pa je bil skupno nominiran za osem oskarjev, od katerih je prejel zlati kipec za najboljšo izvirno pesem, ki jo je Cooper odpel s pevko in soigralko Lady Gaga. Pesem Shallow je postala globalna uspešnica in pobrala vrsto glasbenih nagrad.

2. septembra bo premiera Maestra na beneškem filmskem festivalu.

Beneška premiera

Maestro, ki so ga začeli snemati leta 2022, bo premiero doživel 2. septembra letos na beneškem filmskem festivalu, kjer se bo predvajal v konkurenci za zlatega leva. A kot kaže, se Cooper zaradi stavke hollywoodskih igralcev premiere ne bo udeležil. Konec novembra bodo Maestra predvajali v izbranih kino dvoranah po svetu, od 20. decembra pa bo na ogled na pretočni platformi Netflix.