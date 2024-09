Hrvati obsodili srbskega igralca, po odhodu iz sodne dvorane šok: »Prosim, pojdite z mano«

Srbskega igralca Sergeja Trifunovića so na splitskem sodišču danes obsodili na pogojno kazen dva meseca zapora zaradi kršenja javnega reda in miru, navaja Slobodna Dalmacija. Trifunovića so hrvaški policisti pridržali v noči na torek, k temu, da ga izpustijo, pa je danes pozval tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. »Hrvaške oblasti pozivam, naj razumejo, da zapiranje Srbov ne vodi v razvoj boljših odnosov,« je dejal. »Prosim in zahtevam od njih, da se vedejo racionalno in da Sergeja Trifunovića čim prej izpustijo na prostost,« je dodal.

60 dni pogojnega zapora

Prekrškovno sodišče v Splitu je Trifunoviću prisodilo 60 dni pogojnega zapora; če v obdobju enega leta ne bo ponovil prekrška, mu ne bo treba v zapor. Plačati mora tudi 150 evrov sodnih stroškov. Ker se na razsodbo ne bo pritožil, je sodba pravnomočna. Vrnili so mu tudi potni list, ki so mu ga odvzeli v torek, igralec pa je za Slobodno Dalmacijo dejal, da bo tako ali tako postal hrvaški državljan, ker njegova žena prihaja z Reke.

Sledil šok

Po odhodu iz sodne dvorane je do Trifunovića na hodniku pristopil policist, mu pokazal značko in mu rekel, naj pride z njim. Ko je Trifunović vprašal, zakaj mora iti z njim, mu je policist dejal, da morajo preveriti, ali je na Hrvaškem legalno.