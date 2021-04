Spregovoril je kirurg, ki je iznakazil Kristino Mandarino

FOTO: Instagram

(22) ali, nekdanja prodajalka mandarin bujnega oprsja, se je sledilcem na instagramu pritožila, da se popravek na njenem obrazu ni končal po njenih željah, in pokazala brazgotine. Za vse je okrivila kirurga, ki je opravil postopek. »S temi brazgotinami živim že skoraj leto dni. Nastale so z operacijo, imenovano 'mačje oči'. Ne dovolite, da se to zgodi tudi vam.«Kmalu zatem se je na portalu Slobodna Dalmacija oglasil kirurg (podatki so znani tamkajšnjemu uredništvu). »Razjasniti moram situacijo. Oseba namreč ni upoštevala navodil, podanih po postopku, ampak se je naslednji dan odpravila v resničnostni šov. Priporočila po takem posegu so počitek in skrbna nega kože okoli operirane regije. Po petih, šestih dneh je prišla na kontrolo z rano na obeh straneh, ki sem jo spet zašil. Seveda se morate po takšni situaciji zavedati posledic. Vsekakor ni bilo priporočljivo iti na snemanje oddaje. Rad bi dodal, da je postopek sponzorirala tretja oseba in zato tej osebi ni bil izdan račun.«V pogovoru je še dejal, da obstajajo priče, ki lahko utemeljijo njegove trditve.Kristina je razkrila še to: »Na ustnicah imam majhna polnila, mislim, da je to povsem normalno. Bila sem seveda na operaciji dojk, pred kratkim še na nekaterih, malo zategovanja obraza, nič pretirano ... Trudim se videti čim naravneje.« Te pomembne podatke je radovedni javnosti sporočil portal dnevnik.hr.