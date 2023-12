Sodna bitka, ki je oskarjevki prinesla dolar odškodnine, še na gledaliških deskah

Še tako dober pisec si ne more izmisliti zgodb, kakršne piše življenje. Zato filmski in drugi ustvarjalci pogosto sežejo po resničnih zgodbah. Za takšno, ki prinaša mastne denarce, se je izkazala sodna burleska med hollywoodsko zvezdnico Gwyneth Paltrow in upokojenim zdravnikom Terryjem Sandersonom. Predstava Gwyneth gre smučat (Gwyneth Goes Skiing) londonskega gledališča Pleasance je navdušila občinstvo, tako da se po seriji razprodanih decembrskih predstav vrača na spored že februarja prihodnje leto.

2016. leta sta se zaletela na smučišču.

Oskarjevka je leta 2016 na smučišču v ameriški zvezni državi Utah trčila v drugega smučarja, nato pa, ne da bi preverila, kako je z njim, odvijugala naprej. Tako je zgodbo na letošnjem sojenju predstavil Sanders, ki je v snegu obležal polomljen in s pretresom možganov ter zvezdnico zvlekel na zatožno klop.

Trdila, da je nesrečo povzročil on

Na drugi strani pa je igralka trdila, da je nesrečo povzročil on in da sta v snegu pristala oba. Med dvotedenskim sojenjem sta krivdo prelagala drug na drugega, na koncu pa je iz sodne dvorane zmagoslavno odkorakala Gwyneth. Porota jo je namreč spoznala za nedolžno in ji prisodila dolar odškodnine, ki ga je blondinka simbolično zahtevala v protitožbi.

Terry Sanderson je sprva želel skoraj trimilijonsko odškodnino, a jo je, ko je sodnik to zavrnil, znižal na 300 tisočakov. FOTO: Reuters

»Oskarjevko, kraljico življenjskega sloga in ustanoviteljico s tem povezanega podjetja Goop!, na sodišče zvleče možakar, ki ne bi mogel biti dlje od zvezdniškega blišča Hollywooda. In to zaradi kakšnih obtožb! Izjemna traparija v sodni dvorani, kjer se vse jemlje strašansko resno. Absurdnost situacije preprosto hipnotizira!« je resnična sodna komedija navdušila Linusa Karpa, polovico ustvarjalne dvojice družbe Awkward Productions, ki je zgodbo prenesla v gledališko igro.

In medtem ko je Linus upodobil Gwyneth, je njenega tožnika, upokojenega zdravnika, upodobil drugi del dinamičnega ustvarjalnega dua, Joseph Martin. »Tovrstne zgodbe so za gledališče čisto zlato. Vseeno je, kaj se je zgodilo, norčujemo se iz medijskega cirkusa, ki se je rodil okoli sodnega procesa.«

Kot požar se je širila

Komično sodno dramo so budno spremljali mediji. Kot požar se je širila po spletu in družbenih omrežjih. »V svetu, kjer se novice vrtijo 24 ur na dan, v svetu družbenih omrežij in kamer v sodnih dvoranah, lahko vsak trenutek v hipu postane meme, viralna šala. Te so nenehno in takoj klikane, kar nam da ogromno materiala za gledališko ustvarjanje,« je še povedal Martin.

Smučarski in sodni karambol obravnava tudi dokumentarec Gwyneth vs Terry: The Ski Crash Trial, ki se bo v teh dneh začel vrteti na kanalih pretočnih vsebin Max in Discovery+.