Sodišče naložilo ameriškemu igralcu visoko denarno kazen

Ameriški igralec in glasbenik Terrence Howard se bo moral posloviti od slabega milijončka. Sodišče v Philadelphii je konec februarja namreč razsodilo, da mora državi plačati okoli 900.000 dolarjev (824.000 evrov) za neplačane davke skupaj z obrestmi in denarno kaznijo. Ameriško ministrstvo za pravosodje je tožbo proti Howardu vložilo leta 2022, ker v obdobju 2010–2019 ni plačal 578.000 dolarjev (529.000 evrov) davka od dohodka.

A to sploh ni tako silno nenavadna zadeva, saj se z neplačevanjem davkov in globami pobliže spoznajo številni hollywoodski zvezdniki. Bolj neobičajno je, da je Howard novembra lani poklical na pravosodno ministrstvo in izrazil prepričanje, da je »nemoralno od vlade Združenih držav Amerike, da zaračunava davke potomcem nekdanjih sužnjev«.

Kakor navajajo sodni dokumenti, ki so jih veselo povzeli številni ameriški mediji, je Howard nadaljeval: »Štiri stoletja prisilnega dela brez kakršne koli odškodnine. In zdaj si drznete soditi in preganjati in zaračunavati davke potomcem zlomljenega ljudstva, za katerih trpljenje ste odgovorni sami.«

Takrat se je zveza prekinila. Toda Howard je poklical nazaj in nadaljeval: »Dejansko bi morale celotne ZDA postati lastnina potomcev nekdanjih sužnjev. A ker nimate ne zmožnosti ne poguma, da bi storili kaj takšnega, se bomo videli na sodišču. Pokopali vas bomo.« Howardovi medijski predstavniki se niso odzvali na prošnjo novičarskega portala HuffPost za komentar.

Izogibanje roki pravice

Terrence Howard se je poleg tega kar nekaj časa uspešno izmikal vročitvi tožbe. Tožilstvo ga je najprej iskalo v motelu v Jacksonu v Mississippiju, nakar so mu papirje poskušali izročiti v Philadelphii, Chicagu in La Habri v Kaliforniji, dokler ga septembra lani končno niso dobili v St. Louisu v Minnesoti. Toda Howard ni želel sodelovati s tožilstvom in se ni pojavil na zaslišanjih.

Terrence Howard se je decembra 2022 poslovil od igralstva. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Howard je imel težave s pravico že prej. Leta 2015 je v reviji Rolling Stone priznal, da je 2001. oklofutal svojo prvo ženo, zaradi česar se je znašel na sodišču, kjer je priznal krivdo za neprimerno obnašanje. Bil je obtožen tudi napada na stevardeso, obtožba pa je bila pozneje umaknjena. Druga žena je proti njemu kar dvakrat vložila zahtevo za prepoved približevanja.

Kot igralca ga še najbolje poznamo iz nanizanke Imperij (Empire) in prvega Iron Mana, kjer je igral letečega junaka War Machine. Toda že v naslednjem filmu ga je zamenjal Don Cheadle. Razlog? Menda se ni strinjal s plačilom. V karieri je odigral vrsto vlog, med drugim je bil v glasbeni drami Gor in dol iz leta 2005 nominiran za oskarja. Decembra 2022 je sporočil, da se poslavlja od igralstva.

Nekaj let prej pa je razkril, da je razvil svojo obliko logike, ki jo je poimenoval terryologija, po kateri je 1 x 1 = 2. Omenjeno trditev je dokazoval tudi na nekdanjem twitterju, kjer je bil deležen posmeha in kritik zaradi številnih logičnih napak in nepravilnega sklepanja.