Slavni igralec razkril, zakaj je zapustil Hollywood

Pri 11 letih je bil nominiran za oskarja za film Šesti čut, priljubljen je bil pri gledalcih in kritikih. Haley Joel Osment, ki je kot otroški zvezdnik nastopil v številnih odličnih filmih, debitiral v filmu Forrest Gump, ki smo ga prvič lahko gledali leta 1994, proslavil pa se je leta 1999 z vlogo v trilerju Šesti čut, se vrača na velika platna. Igra v filmu Blink Twice, režijskem prvencu Zoë Kravitz, ki bo premiero v kinematografih po svetu doživel 23. avgusta, slovesna projekcija pa je bila že 8. avgusta.

Osment se je kmalu po nominaciji za oskarja odločil, da se bo začasno oddaljil od filmskih studiev. Preselil se je v New York, kjer se je leta 2006 vpisal na šolo Tisch School of the Arts. »Ko sem začel delati v filmski industriji, so mi starši dejali, da lahko, če se mi delo ne bo več zdelo zabavno, takoj odneham. In ko sem bil dovolj star za študij, sem študiral odrsko igro in zelo premišljeval, ali si res želim to početi v življenju. Odgovor je bil vedno da,« razkriva 36-letnik.

Avgusta znova na velikem platnu

Ena od reči, ki so ga motile, je bila negotovost, saj v igralskem poklicu ne moreš načrtovati življenja niti za nekaj mesecev. V Hollywoodu so mu šli na živce tudi tabloidi, ki so, kot pravi, agresivno sledili nekaterim zvezdnikom. »Spominjam se, da sem bil zelo vesel, da ne bom živel v Los Angelesu,« pravi o letih, ko je bival v velikem jabolku. Leta 2006 je bil sicer pogojno kaznovan zaradi vožnje pod vplivom alkohola in posedovanja marihuane. Hollywoodu pa se je izogibal kar 15 let.

V novem filmu Osment igra ob glavnih zvezdah Channingu Tatumu in Naomi Ackie. V trilerju upodablja Toma, igralca z ohlapnimi moralnimi načeli. Sam je dejal, da se v življenju s takšnimi tipi ni pogosto srečeval. Film govori o igralki Fridi, ki na gala prireditvi, kjer zbirajo denar za dobrodelne namene, spozna tehnološkega milijarderja.

Bogataš jo povabi, naj se pridruži njemu in njegovim prijateljem na hedonističnem pobegu na njegov zasebni otok. Tam pa se začnejo dogajati nenavadne stvari. Frida mora odkriti resnico, če želi preživeti. V filmu igrajo še Adria Arjona, Alia Shawkat, Levon Hawke, Simon Rex, Christian Slater, Liz Caribal, Geena Davis, Trew Mullen drugi.