Slavna igralka, ki je bila v zvezi z Matthewom Perryjem, razkrila njegovo zadnje darilo

Zvezdnik Matthew Perry je, kot smo že poročali, umrl 28. oktobra lani zaradi akutnih posledic ketamina in utopitve. Našli so ga mrtvega v jacuzziju na njegovem posestvu v Los Angelesu. Zvezdnica televizijske serije Midve z mamo Lauren Graham je pred časom razkrila, kaj je dobila za zadnje darilo.

Slavni igralec ji je podaril set za pickleball, njegov najljubši šport, ki ga je igral v dneh pred smrtjo. Napisal ji je tudi čestitko, na kateri je pisalo: »Bodi starejša.«

»Čeprav tehnično nikoli ni bil moj fant, je bil nenehno v mojem življenju,« je pojasnila in dodala, da je bil igralec njen »prijatelj in stalnica v njenem življenju«. Poudarila je, da še vedno ne more verjeti, da je umrl, in njegovo smrt označila za strašno izgubo.

Knjižni uspeh

V spominih Matthewa Perryja (2022) je tudi njegova fotografija z Loren z napisom: »Lepa Loren Graham in jaz.« Razkrila je, da je bil igralec, ki se je leta boril z razvadami, o katerih je pisal v knjigi, presrečen, ker so spomini naleteli na odličen sprejem.

Presrečen ni bil le zaradi uspeha te knjige, ampak zato, ker so spomini postali njegovo življenjsko delo, torej njegovo poslanstvo, »da govori o svojih bojih in s tem pomaga drugim,« poroča zena.blic.rs.