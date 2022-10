Princ Harry ne more pozabiti preteklosti, podpora kralju ga je šokirala

Nobena skrivnost ni, da princ Harry že od mladih nog ne mara mačehe Camille, za katero je prepričan, da je kriva za ločitev staršev. V zadnjih letih se je Harry pogosto javno lotil tudi očeta, ki da je bil odsoten, fizično in čustveno, ter tudi sicer slab oče. Te travme iz otroštva, ki jih je nedvomno povzročila ločitev in pozneje še poglobila smrt prinese Diane, se trudi razrešiti in premagati, obiskuje psihologe in psihiatre ter išče alternativne načine zdravljenja čustvenih ran.

Princ Harry ne more pozabiti preteklosti. FOTO: Toby Melville/Reuters

Mnogi to pozdravljajo, a obenem se strinjajo, da mu javno blatenje najbližjih ne bo pomagalo na poti do cilja. Pri tem mu kot zgled pogosto omenjajo starejšega brata princa Williama, ki je našel način, kako premagati pretekle zamere, in v zadnjem letu sta se z očetom močno zbližala, v dobrih odnosih je tudi z njegovo ženo Camillo.

Dejstvo, da rojaki z njim ne delijo sovraštva do kralja Karla III., je Harryja menda močno presenetilo. »Harry je obtičal v preteklosti. Ko je umrla princesa Diana, mnogo Britancev res ni maralo takrat še princa Charlesa, krivili so ga za ločitev, za njeno smrt, a stvari so se počasi obračale na bolje, in ko sta se s Camillo poročila, je večina že obrnila ploščo.

Nato so videli, da je delaven, da sta z ženo dobra človeka, in počasi so pozabili na zamere izpred let. Razen Harryja,« pravi novinar Josh Tom in dodaja, da je bil Harry povsem šokiran, ko je po smrti kraljice Elizabete II. opazoval navdušenje Britancev nad novim vladarjem.

Videli so, da je delaven, da sta z ženo dobra človeka, in počasi pozabili na zamere izpred let.

»Menim, da je bil to povod za njegovo odločitev, da spremeni nekatere odlomke svoje knjige spominov. Očitno v njej ni bil ravno prizanesljiv do očeta, ko pa je videl, kako ga ljudje obožujejo, je spoznal, da se jim bo z blatenjem kralja še dodatno zameril,« je prepričan Tom.