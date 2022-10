Priljubljena nadaljevanka Zdravnik brez vesti se ukinja

Iz Turčije prihaja ne preveč lepa novica, serija turške različice Dr. Housa, ki so jo vzljubili tudi slovenski gledalci, se namreč ukinja. Igralska zasedba vrhunske ekipe, ki se je medsebojno zelo ujela, ni pripomogla h gledanosti, ki v drugi sezoni serije v Turčiji strmo pada. V primerih nezadovoljive gledanosti v Turčiji običajno prekinejo snemanje. Če se situacija v naslednjih epizodah ne bo popravila, se bomo od medicinskega genija Atesa Hekimogluja morali posloviti.

Ates Hekimoglu je razvpiti strokovnjak za nalezljive bolezni, nedružaben, duhovit in samosvoj medicinski genij, ki se ne ozira na bolnišnična pravila in naredi prav vse, da doseže svoj prav. S tem vodji bolnišnice Ipek povzroči nemalo težav. Njegova tri članska ekipa mladih zdravnikov mu slepo sledi, edini prijatelj in sodelavec Orhan, specialist za onkologijo, pa ga kljub vsemu podpira.