Preganja pasjega frizerja: »Ne želim, da se kaj podobnega zgodi še kakšnemu psu«

Izguba psa, ki je mnogim kot družinski član, je grozno boleča. In prav ta pekoča žalost v teh dneh razjeda srce Nicole Peltz-Beckham, ki se je predlani s poroko z Brooklynom Beckhamom priženila v zvezdniško družino Davida in Victorie Beckham. »Draga Nala, tako te pogrešamo! Bila si najbolj ljubka in vemo, da nas gledaš iz pasjih nebes in lajaš na nas,« je v imenu svoje ljubljene sredi junija žalostno novico sporočil Brooklyn. A če se je sam morda poskušal sprijazniti z nenadno izgubo ljubljene čivave Nale, Nicola psičkine smrti ne sprejme. Odločena je raziskati njeno smrt, najti krivca in ga privesti pred roko pravice. To je najmanj, kar lahko in mora storiti za svojo psičko, pa tudi vse druge pse, ki nenadno in nepojasnjeno odidejo od svojih lastnikov! Slavna lepotička je namreč prepričana, da Nala ni umrla naravne smrti, pač pa da je zanjo kriv pasji frizer.

9 let je bila stara psička.

Pred junijsko potjo v New York jo je Nicola kot skrbna pasja lastnica odpeljala k veterinarju. Zgolj na preventiven pregled, da sliši, da je s psičko vse v redu. In prav tako oceno ji je tudi dal veterinar, trdeč, da je zdrava kot dren. A to se je skoraj v hipu spremenilo po obisku newyorškega pasjega salona. No, po tem, ko je pasji frizer devetletno psičko oskrbel in polepšal v kombiju, v salonu na kolesih, pred njenim domom. Če je namreč bila še pred tem lepotnim tretmajem čila in zdrava, jo je Nicola le nekaj ur pozneje morala urgentno peljati k veterinarju, saj psička ni in ni mogla priti do sape. Plitko je sopla kot po maratonskem šprintu in se ni mogla umiriti. »Za mano je najtežji mesec, ni besed, ki bi lahko opisale mojo bolečino,« opisuje Nicola, ki jo razjeda, kaj je pasji frizer storil Nali, da je prezgodaj odšla. »Pred njegovim obiskom je bila povsem zdrava, po koncu pa je hiperventilirala in ni mogla dihati. Oddivjali smo k veterinarju. Nekaj ur kasneje je bila mrtva.« Natančen vzrok nenadne smrti zvezdničine čivave pri le devetih letih, četudi ta majhna pasma živi med 12 in 20 leti, ni znan, je pa iz veterinarjevih zapisov razvidno, da je imela pred smrtjo močno povišan, kar podivjan srčni utrip, tekočino v pljučih in nevrološke težave.

Odškodnina je ne zanima

Užaloščena Nicola ne želi denarja. Odkritje vzroka Naline smrti je ne zanima zaradi morebitne odškodnine. »Vse to delim in raziskujem, saj ne želim, da se kaj podobnega zgodi še kakšnemu psu,« je dejala in vsem pasjim lastnikom položila na srce, naj bodo nadvse previdni, komu zaupajo skrb za svojega štirinožnega prijatelja, »nikoli namreč ne veste, kaj se v resnici dogaja za zaprtimi vrati«. To je namreč napaka, zaradi katere v teh tednih ne trpi le ona, temveč se je zarezala v srca tudi mnogih drugih. Nicola namreč ni dobila le številnih sožalnih besed, nekateri so ji namreč pisali o podobnih izkušnjah, kar je lepotičko zelo pretreslo.

Nicola in Brooklyn sta se poročila predlani. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Neutolažljivi Nicoli bi pri iskanju resnice pomagalo, če bi imel mobilni pasji salon kamere.

Lepotička ne more preboleti smrti ljubljene čivave.

»V najhujši nočni mori si nisem mislila, da je toliko družin izkusilo podobno grozljivko in žalost. Zato zdaj neutrudno raziskujem, kaj natančno se je zgodilo Nali pri tem frizerju. Delam vse, da odkrijem resnico.« Dodala je, da je skoraj povsem prepričana, da je za psičkino smrt kriv pasji frizer, »če ne bi bil, bi sodeloval. A ne sodeluje.« Poiskala je celo odvetnika, s katerim bo preganjala frizerja, čeprav je vprašanje, kaj bo lahko ugotovila in dokazala. V kombiju pasjega frizerja namreč ni nobenih kamer, ki bi lahko osvetlile, kaj se je dogajalo.