Pred porodom strašen zaplet

Konec oktobra se je začelo veliko odštevanje. Tako je zletelo z jezika rockerskega bobnarja skupine Blink-182 Travisa Bakerja, ki je z ženo Kourtney Kardashian pričakoval njunega prvega otroka.

Junija sta presrečna oznanila veselo novico. FOTO: Osebni arhiv

»Za Havaje bo v teh dneh sicer dobrodelni koncert, na katerem smo želeli igrati, a v tem tednu pričakujemo prihod Rockyja,« je glasbenik pred približno enim tednom razkril predvideni datum poroda in tudi sinkovo ime. In čeprav ne Travis ne Kourtney še nista uradno objavila vesele novice, je ta že pricurljala v javnost. Govorice je zagnalo zbiranje klana Kardashianovih v losangeleški bolnišnici, prihod novorojenčka v prvih novembrskih dneh pa je zdaj potrdil še vir.

»Kourtney je vsa iz sebe od sreče. Proti koncu nosečnosti je doživela strašen zaplet, zato je še srečnejša, da lahko objema in pestuje svojega sinka.«

Zaljubila sta se predlani, se naslednjo pomlad poročila, zdaj pa že zibata.

Po stresnem zaključku nosečnosti je presrečna, da ima sinka naposled v naročju. FOTO: Osebni arhiv

Zvezdniška zaljubljenca

Zvezdniška zaljubljenca sta junija, po dobrih dveh letih nore ljubezni, lahko zakričala, da se jima bo končno uresničila velikanska želja. Čeprav ima Kourtney z bivšim partnerjem Scottom Disickom že tri otroke, Travis pa je v prejšnjem razmerju s Shanno Moakler postal oče dvakrat, sta si vendar želela, da bi svojo srečo nadgradila z otrokom, ki bi bil le njun in sad njune ljubezni. »Travis, noseča sem!« je presrečna zvezdnica to najlepšo novico delila z ljubljenim kar sredi koncerta in pred večtisočglavo množico.

A brezmejna sreča bi se skoraj spremenila v tragedijo, ko so septembra visokonosečo Kourtney urgentno prepeljali v bolnišnico. Nekaj je bilo namreč narobe z njenim še nerojenim otrokom, a so mu zdravniki z operacijo rešili življenje. Po tistem Travis svoje ljubljene tako rekoč ni zapustil, stregel ji je od spredaj in zadaj, »prinašal ji je njene najljubše jedi, skrbel je, da ima vse, kar želi in potrebuje«. In očitno se je skrb obrestovala, saj je Kourtney menda povila zdravega, ljubkega sinka.

Sta sinka poimenovala po enem izmed Travisovih najljubših filmskih likov? FOTO: Press Release

Kako je prvorojencu zvezdniškega para ime, še ni znano. Vsaj uradno ne. A glede na Travisove pripombe v minulih mesecih sta ga poimenovala Rocky. »Rocky je najboljši boksarski film vseh časov. In najin sin bo prišel iz Kourtney živahen, brcajoč, že takoj bo delal sklece in divje brcal,« se je šalil glasbenik. In menda posredno izdal sinovo ime.