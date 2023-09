Z nujno operacijo so zvezdnici resničnostne televizije rešili nerojenega otroka

Za nekaj trenutkov na začetku meseca sta Kourtney Kardashian in Travis Barker pomislila, da sta se znašla sredi najhujše nočne more. Zvezdnico resničnostne televizije, ki je na začetku poletja vzhičeno najavila, da ji pod srcem raste sad njene ljubezni z rockerskim bobnarjem skupine Blink-182, so namreč nujno odpeljali v bolnišnico.

Nekaj je bilo hudo narobe z njenim še nerojenim otrokom! »Urgentna družinska zadeva,« je bil Travis skop z informacijami. V tistem hipu je vse izpustil iz rok, prestavil nekaj koncertov tekoče turneje skupine po Veliki Britaniji in na Irskem ter odhitel na drugo stran luže k ženi. »Hvala bogu! Domov sem odletel zaradi operacije na najinem nerojenem dojenčku, brez tega bi umrl, a k sreči je vse potekalo v redu,« se je Travisu od srca odvalil velikanski kamen, zaradi katerega mu je v strahu in grozi že zmanjkovalo zraka.

Oba imata otroke iz prejšnjih razmerij, ta bo njun prvi skupni. FOTO: Gumu

Poročila sta se lansko pomlad, zdaj pa bosta kmalu že zibala.

Rama opore

Kourtney je z bivšim dolgoletnim ljubimcem Scottom Disickom že trikrat postala mamica. A čeprav je tudi med prejšnjimi nosečnostmi doživela kak manjši zaplet, zaradi katerega se ji je vsaj malce zazdelo, da to le ni nujno zgolj obdobje velikanske sreče, pač pa lahko tudi strahu za življenje, ki raste v tebi, je na sedanje komplikacije ni pripravilo nič.

Da je bil Travis ob njej v bolnišnici, je Kourtney vlilo moč. FOTO: Osebni arhiv

»Moje prejšnje nosečnosti so bile, roko na srce, precej enostavne. Nikakor me niso pripravile na zdaj, ko so me prepeljali na urgentno operacijo plodu, s katero so otroku rešili življenje. Kdor tega ne doživi na lastni koži, niti približno ne more razumeti strahu, ki me je preveval. Zdaj imam povsem novo spoštovanje in razumevanje do mamic, ki so se morale boriti za življenje nerojenega otroka,« se je oglasila Kourtney in dodala, da je bil eden najbolj izjemnih trenutkov, ko je lahko odkorakala iz bolnišnice s svojim fantkom v trebuščku. Ja, Kardashianova bo dobila sinka, ki se bo pridružil starejšima sestricama ​Penelope in Reign ter bratcu Masonu. No, in še polsestrama in polbratu po očetovi strani, ki so se Travisu rodili v prejšnjem razmerju.

Kaj natančno je bilo narobe, nista razkrila. A pomembno je le, da je Kourtney z otrokom v trebuščku zdaj spet doma in se počuti veliko boljše. »Večno bom hvaležna izjemnim zdravnikom, ki so rešili življenje mojemu otroku. In hvaležna za Travisa, ki je takoj prihitel k meni v bolnišnico, čeprav je bil sredi turneje. Zame pa je čudovito skrbel tudi po tem, ko sem že lahko odšla domov. Travis je moja rama opore.«