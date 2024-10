Nenavadni načrti kralja Karla z gradom, kjer je umrla kraljica Elizabeta II.

V eni od stavb na kraljevi posesti Balmoral nameravajo organizirati različne slavnostne dogodke, tudi poroke.

Poročni obredi naj bi se vršili v Kraljičini stavbi (Queen’s Building), ki le nekaj sto metrov oddaljena od glavnega kraljevega gradu.

Poslopje sprejme do 227 gostov, mladoporočenca in svatje bi lahko plesali ob živi glasbi, alkoholne pijače bi stregli do 00.30, poroča BBC.

Balmoral je škotski dom britanske kraljeve družine vse od 19. stoletja, prav na njem je pokojna kraljica Elizabeta II. preživela zadnje dni in tudi umrla.

Kralj Karel III. je za javnost odprl večji del gradu, kot je bil za časa življenja kraljice, obiskovalci za ogled plačajo 110 funtov oziroma 120 evrov, njegovi načrti z zapuščino pa se nadaljujejo v smeri porok.

Plani s Kraljičino stavbo, ki je bila prvenstveno zgrajena za goste in ima tudi prostore za osebje, so bili predstavljeni svetu okrožja Aberdeen.

Prav tam je bila vložena vloga za dovoljenje za organizacijo porok, večerij, sestankov in drugih dogodkov.

Kralj Karel III. nadaljuje tradicijo kraljeve družine in poletne počitnice tako, kot jih je njegova mama, preživlja na Balmoralu ob reki Dee.

Vendar raje, kot v glavnem poslopju s kraljico bivata na posesti Birkhall, ki je bila nekoč najljubša rezidenca kraljice matere.