Po viskiju je prvič segla pri dvanajstih letih

Mitch (v sredini) in Janis Winehouse (desno) še vedno ne moreta verjeti, da njune hčerke ni več. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

23.

julija 2011 je umrla Amy.

Pred dnevi so se oboževalci spomnili, ki je umrla 23. julija 2011 zaradi zastrupitve z alkoholom. Stara je bila komaj 27 let in svet je izgubil eno najbolj nadarjenih glasbenic vseh časov. Da je imela mladenka hude težave, še posebno z opojnimi substancami, ni nikoli skrivala, o njih je govorila tudi v svojih pesmih, ravno okrog obletnice njene smrti pa je v javnost prišel posnetek, na katerem takrat 20-letnica razkrije, da je svoj prvi kozarček viskija popila pri rosnih dvanajstih letih. Ena merica je bila dovolj za pogubno ljubezen, ki je trajala vse življenje.»Obožujem jacka danielsa. Obožujem ga, enostavno obožujem. Krasen je. Pijem vsak dan, ampak običajno ne jacka. Tega pijem približno osem let. Ko sem ga prvič poskusila, sem se zaljubila,« je mogoče na posnetku slišati mlado Amy, ki je bila tik pred izdajo svojega prvega studijskega albuma. »Saj veste, kako je, ko si mlajši in bi rad bil le malo bolj pijan kot drugi v družbi. Takrat sežeš po viskiju,« je takrat še dejala Amy, ki jo je ljubezen do alkohola spravila v prerani grob.O tem so v dokumentarnem filmu, ki so ga na britanski nacionalni televiziji premierno predvajali na obletnico njene smrti, spregovorili tudi njeni bližnji. »Bili smo brez moči. Na vse načine smo jo poskušali pripraviti do tega, da bi prenehala uživati alkohol in mamila, a bila je samosvoja, ni si pustila ukazovati,« je med drugim dejal njen oče. Z njim se je strinjala Amyjina prijateljica: »Bila je vsa drobna in dajala je vtis, da jo lahko dvigneš čez ramo in odneseš, kamor te je volja. A v resnici je bila kot divja mačka in izpraskala bi ti oči.« Pred dnevi sta bila Mitch in njegova ženagosta v eni od pogovornih oddaj na britanski televiziji in Janis se je s solzami v očeh spominjala zadnjih besed, ki sta jih s hčerko spregovorili.»Popolnoma jasno se spominjam, kaj sva si izrekli, tega ne bom nikoli pozabila. Rekla sem ji, da jo imam rada, in odgovorila je, da ima tudi ona mene,« je povedala Janis, ki ji je novico o hčerkini smrti predal mož. »To je bil najhujši dan v mojem življenju. Njen bratranec me je poklical in povedal, da Amy ni več. Nisem verjel. Rekel sem mu, naj se ne šali, saj sva bila z njo še prejšnji dan, a je odgovoril, da misli povsem resno. In nato sem moral povedati Janis. Rekel sem: 'Janis, ne vem, kako naj to izrečem, a ni je več.' Pogledala me je, misleč, da govorim o svoji mami, saj je bila zelo bolna, umrla je en mesec za Amy. Pojasnil sem, da njene hčerke, njene deklice ni več, ona pa je kar stala tam,« se je v solzah spominjal Mitch, ki po desetih letih še vedno težko dojame, da njunega otroka ni več med živimi.