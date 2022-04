Po možu britanska kraljica žalovala še za mamo

Ta teden je bil za kraljico Elizabeto II. teden žalovanja. Po tem ko se je s solzami v očeh v torek spominjala svojega pokojnega moža, ki je star 99 let umrl lanske pomladi, je dan pozneje zaznamovala še 20. obletnico smrti svoje mame. Njena soimenjakinja, ki je bila v javnosti poznana kot kraljica mati, je dočakala 101 leto, iz Buckinghamske palače pa so se ji poklonili tudi na uradnem profilu kraljeve družine na družabnem omrežju, kjer njihove objave spremlja skoraj 11 milijonov ljudi.

Kraljica je postala, ko se je njen svak odpovedal prestolu in ga je zasedel njen mož.

»Njena visokost je preživela stoletje sprememb in se v zgodovino zapisala tudi kot oseba, ki med drugo svetovno vojno ni želela oditi iz Londona. Takrat je dejala: 'Ne bom zapustila kralja in kralj ne bo nikoli zapustil Londona.' Oba sta večkrat obiskala napadene dele prestolnice, bombe so poškodovale tudi Buckinghamsko palačo, ko sta bila kralj in kraljica v njej,« so med drugim zapisali ob zbirki fotografij Elizabetine mame.

Kraljica mati je konec leta 2001 staknila zahrbten prehlad, ki jo je spremljal nekaj mesecev, nato je sredi februarja doma v Sandringhamu padla in Elizabeta II., ki jo je za mamo močno skrbelo, jo je dala s helikopterjem pripeljati k sebi. Kraljica mati se je še zmogla udeležiti pogreba svoje mlajše hčerke princese Margarete, ki je bil 15. februarja 2002, v začetku marca je prišla tudi na eno od vrtnih zabav, a je bila iz dneva v dan bolj slabotna.

Ne bom zapustila kralja in kralj ne bo nikoli zapustil Londona.

Umrla je 30. marca popoldne v spanju, ob njej je bila Elizabeta II. Po desetdnevnem žalovanju je 9. aprila sledil pogreb, ki si ga je v živo ali prek televizijskih zaslonov ogledalo okrog deset milijonov ljudi.