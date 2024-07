Pevka postavljena pred dejstvo: ima sledeči diagnozi

Britanska pevka Jessie J je zaupala, da sta ji bili postavljeni dve diagnozi, in sicer obsesivno kompulzivna motnja (OKM) ter motnja pozornosti (Attention deficit hyperactivity disorder- ADHD).

Zvezdnica, ki je lani postala mamica, je pojasnila, da sta nosečnost in materinstvo pri njej še okrepili simptome obeh stanj, za kateri je uradno diagnozo dobila pred tremi meseci.

V zapisu na instagramu je pojasnila

»Pred tremi meseci sta mi bila diagnosticirani ADHD in OKM. Ko sem ljudem to povedala, sem velikokrat slišala, da so vedeli.

Seveda sem nekje v sebi vedela tudi jaz, a po rojstvu otroka je bilo veliko bolj izrazito. Na nek način je zame to prineslo olajšanje. Ne počutim se več tako strašno, lažje je in manj zastrašujoče.

Na trenutke še vedno čutim, da o tem ne morem govoriti. A sedaj govorim.«

»Nenavadno je, ker veš, da si bil vedno malo drugačen, da stvari občutiš drugače kot drugi in končno ti nekega dne, ko to najmanj pričakuješ, nekdo pojasni, zakaj temu ne moreš ubežati.

ADHD ima širok spekter, vsak je uganka po svoje,« je zapisala in dodala dodala:

»Vsak mora najti način, kako se s tem spopadati, napredovati in rasti. Kdor na to gleda s prave perspektive in ima pravo podporo, se počuti kot super sila.«

»To me je navdalo z razmislekom o življenju, o odnosih, ki sem jih imela, in o tem, kaj me je hkrati okrepilo.

Če obstaja nekaj, kar so mi dali družbeni mediji, je to priložnost, da se povežem s tujci, ki gredo skozi podobno stvar.

Vedno sem bila iskrena in iskreno ponujam roko. Tudi sama potrebujem, da nekdo drži mojo.«

Dojela je nekatere stvari:

»To me je pripravilo do tega, da se imam še bolj rada. Da razumem, zakaj s ščetko čistim čevlje, kadar sem pod stresom in zakaj potrebujem 1000 seznamov, da nima občutka, da mi življenje razpada.

Bolj, kot se poznamo, raje se imamo lahko. Naše življenje nas ne definira, nam pa pomaga, da rastemo in postajamo boljša različica sebe.«

Zapsi je bil deležen tudi negativnih komatarjev, na kar se je pevka odzvala:

»Vedno sem bila pripravljena pripovedovati SVOJO verzijo in svoje izkušnje. Ne zato, da bi zavračala izkušnje drugih in ne, da bi zavračala pogovor o življenju.«

»To nima nobenih povezav z denarjem in privilegiji. To je način razmišljanja in iskanja razumevanja skozi pogovor z ljudmi na medmrežju.«