Pet slavnih, ki so umrli septembra, pa tega niste vedeli

Smrt, neizbežna in nepristranska, nas spomni, da je življenje nepredvidljivo in pogosto krhko. Letošnje leto je prineslo številne izgube, med katerimi so se poslovili tudi mnogi znani obrazi.

Pisali smo, da so odšli James Earl Jones, Alain Delon, Chad McQueen in Rebecca Cheptegei, a september je s seboj odnesel tudi druge znane osebnosti, ki so vrhunec slave doživele v preteklih desetletjih.

Cat Glover - 24. september

Ameriška koreografinja, plesalka, pevka in raperka. V zabavni industriji se je uveljavila konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, zlasti zaradi sodelovanja s kultnim glasbenikom Princeom. Kot koreografinja in izvajalka je sodelovala na njegovih turnejah konec osemdesetih let. V njegovih projektih ni le plesala, temveč tudi pela in rapersko nastopala. Cat Glover je leta 1989 izdala svoj EP z naslovom Catwoman ter še naprej nastopala in snemala glasbo. Umrla je v starosti 60 let.

Salvatore Schillaci - 18. september

Salvatore Schillaci na tekmi med Italijo in Argentino, 3. julija 1990 v Neaplju. FOTO: Daniel Garcia Afp

Salvatore Totò Schillaci je bil italijanski profesionalni nogometaš. Igral je kot napadalec in je najbolj znan po svoji izjemni predstavi na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1990 v Italiji, kjer je s šestimi goli postal najboljši strelec turnirja in Italijo popeljal do tretjega mesta.

Za svoje izjemne dosežke je prejel zlati čevelj in zlato žogo za najboljšega igralca turnirja, pred Lotharjem Matthäusom in Diegom Maradono, ki sta zasedla drugo oziroma tretje mesto. Profesionalno kariero je začel pri Messini, nato se je preselil v Juventus, kjer je osvojil več naslovov, pozneje pa je igral za Internazionale in v japonski ligi J-League.

Kljub izjemnim dosežkom je bila njegova mednarodna kariera razmeroma kratka, saj je za Italijo zbral le 16 nastopov in dosegel 7 golov. Schillaci je umrl v 59. letu starosti po boju z rakom na debelem črevesu.

Tito Jackson - 15. september

Ameriški glasbenik, tretji od desetih otrok v družini Jackson ter brat Michaela in Janet Jackson. Tito je zaslovel konec šestdesetih let prejšnjega stoletja kot član skupine The Jackson 5, v kateri so bili njegovi bratje Jackie, Jermaine, Marlon ter pozneje Michael in Randy. Skupina je postala ena najbolj priljubljenih skupin svojega časa. Leta 1997 so bili sprejeti v Dvorano slavnih rock and rolla, prejeli pa so tudi zvezdo na hollywoodskem sprehajališču slavnih.

Tito Jackson, brat Michaela Jacksona. FOTO: Luke Macgregor Reuters

Tito je leta 2003 začel samostojno kariero, v kateri se je osredotočil na bluz glasbo in izdal dva studijska albuma. Tito Jackson je umrl v starosti 70 let.

Mitchell Wiggins - 9. september

Ameriški profesionalni košarkar, ki je v ligi NBA igral šest sezon. Leta 1983 ga je izbrala ekipa Indiana Pacers, vendar so ga kmalu zamenjali v ekipo Chicago Bulls.

Wiggins je v svoji karieri igral tudi za Houston Rockets in Philadelphia 76ers. Predvsem je bil del ekipe Raket, ki se je leta 1986 uvrstila v finale lige NBA, kjer je na peti tekmi proti Boston Celtics igral pomembno vlogo.

Upokojil se je leta 1992 in kasneje postal znan kot oče Andrewa Wigginsa, ki igra za ekipo Golden State Warriors. Mitchell Wiggins je umrl v 64. letu starosti.

James Darren - 2. september

Ameriški igralec, pevec in režiser, najbolj znan po vlogah v filmih, kot je romantična komedija Gidget (1959), in televizijskih serijah, kot sta Melrose Place in Star Trek: Deep Space Nine. Za seboj ima tudi glasbeno kariero z uspešnicami, kot sta Goodbye Cruel World in Her Royal Majesty. Umrl je v 88. letu starosti.