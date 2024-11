Pamela Anderson najraje vrtnari

»Šestkrat sem bila poročena in najbolj sem srečna zdaj, ko sem samska. Najraje delam na vrtu in kuham,« je povedala Pamela Anderson za Sunday Times.

Pred kratkim je izdala vegansko kuharsko knjigo, pripravlja pa se na snemanje nove kuharske oddaje. Čudovite fotografije v knjigi so posneli kar na njenem posestvu v Kanadi. Že desetletja je veganka in znana je tudi kot velika borka za pravice živali. »Vedno sem v svojem življenju igrala vloge,« pravi. Igrala je vlogo brhke blondinke, ki v rdečih kopalkah teče po plaži v seriji Obalna straža, igrala je zapeljivo pohotnico na naslovnicah Playboya, igrala je punco, ki ljubi rockerje. »Vendar nič od tega nisem bila jaz,« poudarja. Zdi se, da je to, kar je resnično ona, postala šele zdaj, pravi 57-letna lepotica, ki se v javnosti pojavlja brez ličil.

Pri njenem delu jo podpirata že odrasla sinova, ki ju ima z bobnarjem Tommyjem Leejem, za katerega rada pove, da je bil ljubezen njenega življenja, a je zelo zadovoljna, da se je njun zakon končal.

Pamela igra tudi glavno vlogo v filmu The Last Showgirl, ki govori o plesalki iz Vegasa in bo v kinematografe prišel konec leta.