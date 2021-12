Okrcal medije in Japonce

Nekdanja japonska princesa Mako, ki se je po poroki z rojakom Keiem Komurom odrekla nazivu in preostalim ugodnostim ter postala povsem običajna zemljanka, je z možem prispela v New York. Tam Komuro že nekaj časa dela za eno od odvetniških pisarn, kot kaže, bo v njej tudi ostal, čeprav je pred nekaj tedni izvedel, da mu ni uspelo narediti pravosodnega izpita.

Mako in njenega moža so z letališča pospremili varnostniki. FOTO: Issei Kato/Reuters

Par, princesa, ki kot članica kraljeve družine ni imela priimka, zdaj pa je prevzela moževega, je nekaj časa bival v Tokiu, govorilo se je celo, da naj bi Komuro tam poskušal najti delo, a sta se odločila, da jima je dovolj Japoncev, ki njunemu zakonu tako zelo nasprotujejo, da so poroko spremljali celo protesti. V New Yorku sta najela enosobno stanovanje, ki ga bo Mako zdaj počasi opremila, nato pa naj bi si tudi sama poiskala službo.

Po njunem odhodu se je zdaj prvič oglasil Makin oče, sicer cesarjev brat princ Akišino, ter okrcal medije in javnost zaradi njihovega odnosa do njegove hčerke.

Če berete tabloide, naj povem, da je v njih mnogo neresnic. Nekaj je tudi reči, ki jih je treba upoštevati in poslušati, a veliko zgodb je izmišljenih,« je na novinarski konferenci ob svojem rojstnem dnevu dejal Akišino in nadaljeval: »Povsem druga stvar so spletni komentarji, med katerimi je precej grozljivih in žaljivih, in ti so prizadeli veliko ljudi.«

Nekdanja princesa Mako se je z možem preselila v New York.

S tem je ciljal na povsem brezčutne kritike svoje hčerke in zeta ter njune zveze. Mako je sicer že pred poroko dejala, da jo je nasprotovanje Japoncev ter nekajletno prestavljanje poroke tako močno prizadelo, da trpi za posttravmatskim stresnim sindromom, ker so jo rojaki, predvsem pa mediji, kljub temu razkritju še naprej kritizirali, pa je zdaj Akišino dejal, da se zavzema za to, da bi se v državi vzpostavili višji standardi novinarskega poročanja ter sankcije za njihovo neupoštevanje in prekoračitev pooblastil.