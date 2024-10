Obiskuje domove za ostarele in jim lepša dneve: »Seksam z upokojenci, ki tega niso počeli že od leta 1999«

Tiffany, 35-letna zvezdnica platforme OnlyFans iz Wisconsina v ZDA, je razložila skrivnost svojega uspeha. Trdi namreč, da se je prva domislila snemanja erotičnih vsebin z upokojenci. Za Daily Star je odkrito priznala, da rada spi s starejšimi moškimi, še posebej z upokojenci. Poleg tega je delila nasvete, kako osvojiti moške v domovih za starejše.

Rada ima starejše moške, saj se ji zdijo preprostejši in zrelejši, najljubše pa ji je, ko od svojih strank sliši, da se znova počutijo kot mladeniči.

Trdi, da je njena skrivnost v tem, da vsakega upokojenca, ki ga želi osvojiti, najprej popelje na večerjo. »Moja najljubša stvar je, da grem ven jest in se povežem z njimi, da se počutijo udobno - še posebej, če nameravava pozneje seksati,« je pojasnila.

Prinaša tako želeno spremembo

Tiffany je priznala, da je njena izbira starejših moških povzročila veliko razburjenja, a poudarja, da jo še posebej veseli, da tako želeno spremembo v življenju prinaša starejšim moškim. »Tam sem zanje in seksam z upokojenci, ki to najbolj potrebujejo – nekateri tega niso počeli že od leta 1999! In ne narišem jim le nasmeha, ampak jim dam veliko več kot to,« je dodala.

Pohvalila se je, da na ta način zasluži 16.000 funtov na teden in da se ne namerava še tako kmalu upokojiti.