Nov škandal trese dvor: stari stric kralja Karla III. naj bi ga zlorabil, ko je imel 11 let

Stari stric novega britanskega kralja Karla III. je bil v sedemdesetih obtožen spolne zlorabe, poroča portal Mirror. Grof Louis Mountbatten, stric soproga nedavno preminule kraljice Elizabete II., naj bi zlorabil dečka, ko je bil ta star 11 let.

Arthur Smyth je ime domnevno zlorabljenemu dečku, ki se je zdaj odločil odpovedati svoji anonimnosti in javno spregovoriti o zlorabi, ki se je po njegovem pripovedovanju zgodila v otroškem domu Kincora v Belfastu na Severnem Irskem v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Trdi, da ga je grof Mountbatten, prastric sedanjega britanskega kralja, zlorabil dvakrat, ko je imel 11 let. Grof je umrl med eksplozijo bombe na svoji ladji v Mullaghmoru leta 1979, ki jo je nastavila Ira.

Odvetnik domnevne žrtve Kevin Winters je povedal, da so bile tožbe zaradi zanemarjanja kršitev odgovornosti za skrb vložene zoper več pristojnih institucij. Sodni priziv bodo v torek obravnavali na sodišču v Belfastu. Glavna točka obravnave bo spolna zloraba grofa Mountbattna. Gre za prvi primer, da je kdo javno obtožil grofa Mountbattna in se podal na sodišče. Smyth se zaveda, da bo sodni proces zelo nepriljubljen, še posebej ker se bo začel le nekaj tednov po smrti kraljice.

Dom za otroke Kincora (Kincora Boys' Home), kjer naj bi se zlorabe zgodile, je bil odprt med letoma 1958 in 1980, ko so ga zaradi spolnega škandala zaprli. Med preiskavo so ugotovili, da je bilo v domu zlorabljenih 39 dečkov, leta 1981 so tri moške zaradi zlorab 11 dečkov zaprli.