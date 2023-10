Nemec zaljubljen v slovensko poezijo

Založba kaset in plošč RTV Slovenija je nedavno izdala zvočno knjigo Prešernovih poezij v nemškem jeziku. Za recitacije se je odločil nemški igralec Urs Remond, sicer predvsem televizijski igralec, znan pa je tudi s filmskih platen, med drugim je nastopil v hollywoodskih filmih. Dolgo je veljal za seksualni simbol, zadnja leta pa zadovoljno ugotavlja, da se je dokončno potrdil tudi kot igralec.

Remond je velik občudovalec Slovenije.

Slovensko sicer ne razume zelo veliko, v nemškem prevodu pa je takoj razbral umetnost. »S Prešernovo poezijo sem se prvič srečal leta 2017 po zaslugi direktorja Slovenskega kulturnega centra Berlin Gregorja Jagodiča. Aleša Valiča so povabili v Berlin in ob njem sem bral nemške prevode Prešernovih pesmi. Gregor Jagodič je tudi kasneje organiziral prireditve v Berlinu, na katerih je slovensko kulturo predstavljal vse večjemu nemškemu občinstvu,« pravi.

»Znani berlinski izvajalci so se srečali z Mileno Zupančič, Alešem Valičem in drugimi, da bi predstavili slovensko kulturo. Otrokom v berlinskih šolah sem predstavil tudi Levstikovega Martina Krpana. Z nenadnim odhodom Gregorja Jagodiča iz Berlina se je ta čudovita nemško-slovenska kulturna izmenjava žal končala. Ljudje te prireditve v Berlinu zelo pogrešajo,« še pravi. Sicer pa je s podporo Mateja Venierja in Gregorja Jagodiča posnel tudi Cankarjevo Erotiko in Levstikovega Martina Krpana. Nedavno so mu ponudili avdioknjigo sodobnega slovenskega romana, vendar stvari še niso dogovorjene.

Epski projekt

Gregor Jagodič je v okviru nemško-slovenske kulturne izmenjave že večkrat organiziral nastope v Ljubljani in Mariboru. Remond pravi, da je velik občudovalec Slovenije; spoznal je nekaj slovenskih kolegov, s katerimi niso le sodelovali, ampak se tudi spoprijateljili. Prav zdaj se obeta novo, zanimivo sodelovanje. »Ne smem razkriti preveč, a že kar nekaj časa načrtujemo resnično epski filmski projekt.

Skromno rečeno: Indiana Jones sreča DaVincijevo šifro s ščepcem Tintina in Jamesa Bonda, veličastna zgodba, divji tempo, polno suspenza in humorja, skrivnostno in romantično. Na sledi zmaja je slovenski delovni naslov in je vznemirljivo popotovanje po slovenski pokrajini, arhitekturi, zgodovini in kulturi. Lov na mrhovinarje, poln napetosti, vse temelji na zgodovinskih dejstvih. Slovenija ima v tem pogledu veliko ponuditi.

Ne samo da bomo izvedeli veliko o znamenitostih, pod žarometom bodo tudi tiste manj znane, prav tako zgodovinska dejstva. Kateri je boljši način za predstavitev dežele in njene zgodovine mednarodnemu občinstvu kot z epsko uspešnico? Producent je Aleš Pavlin, režiser pa bo Marko Naberšnik. Tudi Aleš Valič je del projekta. To je eden najbolj fascinantnih projektov, pri katerih sem sodeloval,« razkrije Urs Remond.

Piše tudi sam: »Sprva sem za gledališče, svoje igre sem tudi uprizarjal. Kasneje sem pisal scenarije za televizijske filme. In pred kratkim roman, ki sem ga posnel tudi kot zvočno knjigo.«

Slečen resen igralec

Remond sicer obožuje predvsem vloge z grobimi robovi, kot jim pravi, in zato ima velikokrat raje like zlikovcev. Režiserji in producenti mu zadnja leta ponujajo tudi resne vloge, še vedno pa ga razgalijo. Tega se je privadil. Za take prizore ima železno pravilo, namreč da redno vadi. »Včasih so v scenariju prizori brez srajce ali pa mora biti igralec za vlogo mišičast. Tečem v telovadnici in pazim na prehrano. Nočem ves čas stiskati trebuha, da sem videti vitkejši,« pravi.

Za eno od vlog, v kateri so ga razgalili, je kondicijsko treniral sedem tednov. »To je bilo za snemanje v Cornwallu. Na žalost so bili moji prizori brez srajce na koncu snemanja. Kolegi so obiskovali najboljše restavracije, jaz pa sem bil brez alkohola, brez sladkorja, le z brokolijem, rižem in piščancem,« šaljivo potarna.

Zasebno je navdušen motorist. Zaradi nesreče je bil nekaj časa v komi, a to ni vplivalo na njegovo navdušenje nad jeklenimi konjički. Prav nasprotno. »Priskrbel sem si še en motor, z njim sem imel pred sedmimi leti še eno nesrečo. Pa vendarle razmišljam o novem motorju,« pravi.