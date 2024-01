Nekoč sanjska ženska pristala v zaporu

Nekdaj priljubljena pevka in predmet poželenja mnogih junakov 57-letna Samantha Fox je morala zaradi neprimernega obnašanja pod vplivom alkohola noč preživeti v zaporu, piše Daily Mail.

Na letalu letalske družbe British Airways, ki je letelo z londonskega letališča Heathrow v München, se je na krovu zapletla v spor z eno od potnic. Ker se ni hotela umiriti, so jo morali odstraniti policisti, zaradi česar se je moralo letalo obrniti, letalska družba pa prestaviti let.

Samantha je nato noč preživela v zaporu. Policija je potrdila, da je zaradi suma na alkoholiziranost na letalu prijela žensko, ki je bila zjutraj po plačilu varščine izpuščena.

Foxova je po dogodku izjavila, da dejanje globoko obžaluje in da bo v preiskavi sodelovala s policijo.

Svoje početje je opravičila z dejstvom, da je še vedno hudo prizadeta zaradi izgube mlajše sestre Vanesse. Ta je, stara 50 let, umrla marca lani devet dni potem, ko je zaradi srčne kapi padla na svojem domu.

Le mesec dni pred tem je Sam spregovorila o smrti partnerke Myre Stratton, s katero je bila v razmerju 16 let in je leta 2015 izgubila bitko z rakom. Od junija leta 2022 je Foxova poročena z Lindo Olsen.

Medtem ko je bila pevka na hladnem, so bili njeni sopotniki prisiljeni noč preživeti v hotelu in so se na načrtovano pot odpravili šele naslednji dan.