Nedolžnost je izgubila s posilstvom

Komaj so jo rešili

V pevkinem krogu prijateljev, ki so se kot ona zavezali vzdržnosti do poroke, so bili tudi Nick in Joe Jonas, Miley Cyrus ter Selena Gomez.

Kot najstniška princeska Disneyjevega programa je bila posiljena. FOTO: Carlos Alvarez/Getty Images

V dokumentarcu Demi Lovato: Ples s hudičem iskreno spregovori o svojih borbah. FOTO: Youtube

Da slava in bogastvo nista le obljubljena dežela, sploh če postaneš del svetovne zvezdniške klike že v zgodnjih najstniških letih, jeodkrito že priznala. Na eni strani je bilo njeno življenje sprva najstniške zvezdnice otroškega Disneyjevega programa, ki je nato zavzela še svetovno glasbeno sceno, videti sanjsko. Na drugi strani, za bleščečo fasado, pa se je spopadala s slabo samopodobo, samoprezirom in depresijo, ki jih je poskušala odplakniti z lastno krvjo, ko se je rezala z britvico, hkrati pa se je tudi silila k bruhanju. Spopadanje z odvisnostjo od drog in alkohola pa je bila zgolj naslednja stopnja. Vse to je zvezdnica v preteklosti že odkrito priznala, a to je bil le delček vse umazane resnice. Zdaj je namreč razkrila še, da jo je ob njenem skoraj usodnem predoziranju pred tremi leti polzavestno spolno napadel njen prekupčevalec z drogami. Kar je na plan potegnilo še starejše travme, ko je bila pri 15 letih žrtev posilstva, s katerim je izgubila nedolžnost.Pred dvema letoma in pol, tedaj stara 26 let, je skoraj umrla. Predozirala se je s heroinom, zdravniki pa so jo komaj rešili. A je bil to le vrh ledene gore tistega grozljivega julijskega dne leta 2018. »Nisem se le predozirala. Tudi zlorabljena sem bila,« je zdaj spregovorila pevka, ki se iz tistega dne sicer ne spomni skoraj nič, a je koščke sestavila s pomočjo pričevanj zdravnikov in prijateljice. Ta je dejala, da ji je prekupčevalec z mamili dal heroin, pomešan s fentanilom, se tudi sam pošteno zadel, nato pa odšel iz Demijinega stanovanja, prepričan, da je mrtva. Ali vsaj nekaj trenutkov od tega, da umre. »Ko so me našli, sem bila gola, modra. Dobesedno me je pustil, da umrem, potem ko me je zlorabil. Ko sem se v bolnišnici spet zavedela, so me vprašali, ali sem pred tem imela sporazumen seks. V tistem sem pred oči dobila preblisk njega na sebi. Zato sem odgovorila pritrdilno. Šele nekaj mesecev pozneje pa se mi je posvetilo, da nikakor nisem bila v stanju, da bi sploh lahko privolila v kar koli,« se je odprla. In razkrila, da to ni bilo prvič, da je bila žrtev spolnega napada. »Ko sem bila najstnica, sem bila v zelo podobnem položaju. Devištvo sem izgubila s posilstvom.«Ko je brez privoljenja, brez tovrstne želje in pod prisilo izgubila nedolžnost, je bila stara 15 let. Imena napadalca sicer ni razkrila, je pa dejala, da je bila z njim v neuradni zvezi, a da na skok v svet spolnosti nikakor ni bila pripravljena. Ne nazadnje je bila del skupine mladih zvezdnikov, ki so se zaobljubili vzdržnosti do poroke in v znak tega nosili tudi prstan čistosti. »Bila sem del tiste Disneyjeve druščine, ki smo javno dejali, da bomo čakali do poroke. A moj prvič ni bil romantičen. Bilo je grozno. Za piko na i pa sem to osebo morala tudi pozneje nenehno srečevati, zato sem nehala jesti in se s to travmo začela spopadati na druge načine.« Dodala je še, da je za posilstvo začela kriviti sebe, saj se je z njim videvala in šla v sobo. »Vedel je, da sem devica in da ne želim izgubiti nedolžnosti pred poroko, a mu za to ni bilo mar.« Kot ni bilo mar niti odraslim osebam v njenem življenju. Tako je vsaj spoznala, ko je za posilstvo povedala nekaterim odraslim, vendar se njenemu napadalcu ni zgodilo popolnoma nič. »V filmu, ki ga je tedaj snemal, ni izgubil vloge. In ostala sem tiho, saj sem sicer imela vedno kaj povedati. A sem se naveličala iztegovati jezik.« Čeprav je poskušala nad lastnim življenjem dobiti nazaj vsaj nekaj nadzora. Zato je s svojim posiljevalcem čez čas stopila v stik, a se je po pogovoru počutila še slabše kot prej. Zgolj še enkrat je podoživela vso travmo.