Huda tragedija je prizadela Gorana Ivaniševića

Goran Ivanišević je v svetu športa zapisan kot najboljši hrvaški tenisač vseh časov. V karieri je nizal uspeh za uspehom, v osebnem življenju pa je bil deležen hude tragedije, piše StilKurir.rs.

Po bitki s težko boleznijo je namreč izgubil sestro Srđano, ki je umrla stara 53 let. Raka so ji diagnosticirali leta 1988, ko je imela 21 let, Goran jih je tedaj štel 17 let in se je pripravljal na turnir v Avstraliji.

»En mojih najhujših dni je bil koncem leta 1988. Pred odhodom v Avstralijo mi je oče rekel: "Veš imam slabe novice, tvoja sestra je bolna, moramo se posvetiti njej, sedaj si sam." Zdravljenje te bolezni, za katero so mnogi umirali, je bilo drago in tisto noč nisem spal.

Vseeno sem odšel v Avstralijo in izgubil v finalu kvalifikacij za turnir v Adelajdi. Kljub vsemu sem upal na nastop na turnirju Avstralia Open. Kvalificiral sem se in prišel do četrtfinala,« se je spominjal Ivanišević časa, ko je izvedel žalostno novico.

Prezgodaj se je moral posloviti od sestre. FOTO: Reuters

Njegov motiv so bile zmage, da bi pomagal sestri.

»Ves nagradni fond sem vzel v gotovini. Do tedaj sem je toliko videl samo na televiziji. Od tam sem potoval na Davisov pokal proti Danski v Beograd, s seboj sem v jakni nosil ves tisti denar.

Stevardesa me je 16-krat vprašala, ali si bom slekel jakno, vsakič sem rekel, da ne, ker mi je tako udobno,« je Goran pripovedoval leta 2019 za hrvaške medije. Po vrnitvi domov je ves denar izročil očetu za sestrino zdravljenje.

Še zelo mlada je bila, ko je zbolela za rakom limfnih vozlov. Prestala je veliko obsevanj in drugih terapij, to je seveda pustilo posledice. Bolezen se ni vrnila, a poškodovana so bila mehka tkiva. Zlasti srce in pljuča. Leto pred smrtjo je prebolela težko vnetje pljuč. Ta so bila zelo prizadeta in potrebna je bila transplantacija. »Operacija je trajala 11 ur, vse je bilo v najlepšem redu, nameravali so jo zbuditi, a pojavila se je hipertenzija in niso ji mogli pomagati,« je ob smrti hčerke oktobra 2019 povedal Goranov oče.