Legendarni Ivanišević bivši ženi očita, da si je z računa v Monaku izposodila 2,9 milijona evrov

Hrvaški tednik Nacional objavlja nove podrobnosti tožbe Gorana Ivaniševića proti nekdanji ženi Tatjani Dragović. Ivanišević je nekdanji ženi očital, da si je 'iz njunega skupnega računa izposodila 2,9 milijona evrov'.

Legendarni tenisač je namreč 13. januarja 2023 svojo nekdanjo ženo Tatjano Dragović tožil za plačilo dolga. Očital ji je, da si je v skoraj šestih letih – natančneje od septembra 2015 do aprila 2021 – s skupnega računa v Monte Carlu izposodila 2,9 milijona evrov v različnih valutah.

»Posojila so bila dana s skupnega računa v Monte Carlu in z njegovega računa v Zagrebački banki. Tatjana Dragović se je zavezala, da bo v skladu s svojimi zmožnostmi vrnila celoten znesek do konca leta 2021. Vendar je Tatjana Dragović do 8. marca vrnila 454.538 evrov. 2021,« piše v tožbi. »Zapadli dolg Tatjane Dragović na dan 1. januar 2022 znaša 2,47 milijona evrov,« je še zapisano v tožbi.

Dokaz je Excelova tabela

Nacional ob tem navaja, da je Ivanišević kot dokaz priložil le Excelovo preglednico, potrdila o prometu na računih, odprtih v banki v Monte Carlu in Zagrebački banki, ter izpis sporočil z aplikacije WhatsApp. Ker mu bivša žena ni vrnila izposojenega denarja, Ivanišević prek sodišča zahteva, da se mu vrne z obrestmi, piše v tožbi. Ivanišević se namreč sklicuje na to, da 'obstaja nevarnost, da bo njegova bivša žena prodala ali skrila njegovo premoženje, kar bo otežilo izterjavo njegove terjatve'. V tožbi dodaja, da bo Tatjana Dragović zaradi začasnega ukrepa utrpela le manjšo škodo.

Z začasnim ukrepom bi Dragovićevi prepovedali prodajo ali obremenitev nepremičnin in premičnin ter hkrati blokirali njen bančni račun, piše v tožbi z dne 13. januarja letos. »Nevarnost obstaja že zaradi dejstva, da gre za večmilijonski znesek. Razmerja so porušena in tožena stranka Tatjana Dragović bi lahko takoj odtujila ali obremenila svoje premoženje in s tem onemogočila izterjavo terjatve.«