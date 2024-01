Najbolj zaželen ženin v kraljevih krogih je ...

Potem ko je njegova babica prestol odstopila njegovemu očetu kralju Frederiku X. in mami kraljici Mary, je kronski princ Christian prvi v vrsti za danski prestol in najbolj zaželeni ženin znotraj evropskih kraljevih krogov.

Nenadoma so vse oči uprte v postavnega 18-letnika, za njim vzdihujejo dekleta modre in običajne krvi. Pred časom se je sicer govorilo, da je romantično povezan z 19-letno italijansko princeso Mario Chiaro Borbonsko, a je dekle te navedbe zanikalo.

Za italijanski časopis Corriere je Maria povedala: »Poznava se od malega, moj oče je boter njegove mlajše sestre, zgodbice o ljubezni so pretirane.«

Da bi njegovo srce bilo za katero drugo, ni znano, večjo pozornost v javnosti pa je prvič pritegnil na dobesedno pravljični način: lani oktobra je praznoval 18. rojstni dan, v dvorcu Christiansborg je bila velika zabava, na koncu je osebje, ki je pospravljalo palačo, našlo zlat čeveljček.

Lastnico so iskali tudi s pomočjo družbenih omrežij: »Je pepelka sinoči pozabila svoj čeveljček? Ko so gostje včeraj zvečer po plesu odšli, je ta čeveljček ostal v palači Christiansborg. Lastnica lahko kadarkoli stopi v stik z nami, da bi ga dobila nazaj,« so zapisali na instagramu.

Mnogi so princa spodbujali, naj z njim najde nevesto. Zgodba ima srečen konec, a ne takšnega, kot v pravljici: Pepelka, oziroma lastnica čeveljca je študentka Anne-Sofie Tørnsø Olesen, ena od povabljenk na ples. Priznala je, da je namenoma tam pustila obuvalo, vendar ne zato, da bi našla moža, temveč le za šalo, ker je pač imela priložnost.

»Mislila sem si, da se mi bo kaj takega zgodilo samo enkrat v življenju, zakaj torej tega ne bi izkoristila,« je priznala v pogovoru za dansko televizijo TV2.

Nato je pojasnila, da je skušala nekajkrat to storiti diskretno, a je čevelj vedno kdo našel in ji ga vrnil. Na koncu ji je le uspelo oditi iz palače, ne da bi kdo opazil, da ima eno nogo boso.

»Bil je fantastičen večer, izkušnja, ki bi jo privoščila vsakemu,« je še povedala študentka, katera bo resnična princeska mladega princa, pa bo javnost, zlasti v njegovi deželi, zagotovo budno spremljala.