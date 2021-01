Možu kljub aferam zvesto stoji ob strani

Prvič po novi aferi, v katero se je zapletel njen mož, se je končno oglasila monaška princesa Charlene ter v intervjuju princa Alberta pohvalila kot zelo predanega, odločnega in pogumnega. »Ko ima mož težave, mi pove, kaj ga muči. Pogosto mu rečem: 'Kar koli že bo, tisočodstotno te podpiram. Vedno te bom podpirala, v dobrih in slabih časih.' Ve, da bom vedno ob njem in ga tudi zaščitila, če bo treba,« je med drugim dejala Charlene, ki ji trenutno zagotovo ni lahko, saj bo moral Albert kmalu na sodišče, kjer ga čaka soočenje z domnevno ljubico, ki trdi, da je oče njene najstniške hčerke.



Novica, da naj bi 62-letni Albert spočel še tretjega, po nekaterih govoricah sodeč celo četrtega nezakonskega otroka, je izbruhnila pred dobrim mesecem, le nekaj dni pred tem pa je Charlene šokirala z za princeso precej nenavadno in neobičajno pričesko, dala si je namreč obriti pol glave. Ko se je takšna pojavila na dogodku, so mnogi opazili, da je iskrico v njenih očeh zamenjala otožnost. Pozneje so to pripisali novici o Albertovem domnevnem otroku, saj naj bi bil ta spočet, ko se je princ že začel dobivati s Charlene. Slednja ves ta čas zadeve ni komentirala, zdaj pa se je odločila, da moža tudi javno podpre ter utiša govorice, da je z njenim zakonom konec. Trikrat poskušala pobegniti Da je Charlene, ki je od Alberta mlajša kar 20 let, v zvezi povsem nesrečna, se je sicer šušljalo še pred poroko, ko je kar trikrat poskušala pobegniti v rodno Republiko Južno Ariko. Prvič je bila situacija podobna tokratni – izvedela je, da naj bi Albert, ko je že bil v razmerju z njo, spočel otroka drugi ženski. Namesto da bi v Parizu pomerjala poročno obleko, je Charlene nekaj tednov pred poroko izkoristila priložnost in jo ucvrla do tamkajšnjega južnoafriškega veleposlaništva. Pobeg ni uspel, ali si je premislila ali pa so jo ustavili Albertovi zaposleni, ni znano. So jo pa prestregli tri tedne po prvem poskusu, ko je v drugo poskusila pobegniti, a so ji zasegli potni list. Tretji poskus se je zgodil dva dni pred poroko, takrat je bila bodoča princesa tudi najbližje temu, da ji uspe. Bila je že skoraj pri letališču, ko so jo znova prestregli Albertovi zaposleni in z njo sklenili dogovor. Kakšnega, ni znano, nekateri so pozneje namigovali, da so ji obljubili, da bo lahko odšla, ko princu rodi otroka.



Charlene se je na koncu le pojavila na poroki in očarala v elegantni Armanijevi obleki, a videti je bila vse prej kot srečna, večino obreda je prejokala, ob koncu se je celo poskusila izogniti poljubu, ki ji ga je namenil novopečeni mož, tudi njegovim pogledom se je ves čas izogibala. Nič bolje ni bilo na poročnem potovanju, ki sta ga zakonca preživela vsak v svojem hotelu. Kot je pozneje povedal Albert, sta se tako odločila iz »praktičnih razlogov«. A nekako je paru, kot kaže, le uspelo zgladiti nesporazume, saj bosta julija slavila deseto obletnico poroke, vmes pa sta postala še ponosna mama in oče dvojčkoma princesi Gabrielli in princu Jacquesu, ki sta decembra dopolnila šest let.

