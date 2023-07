Legendarna zvezdnica delila prvo fotografijo po odhodu iz bolnišnice (FOTO)

Pevko Madonno so pred nekaj tedni našli nezavestno v njenem stanovanju, zato so jo prepeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima bakterijsko vnetje, zato so jo obdržali na zdravljenju.

Zdravstveno osebje naj bi, ko je pevko našlo nezavestno, takoj dalo injekcijo zdravila, ki se uporablja za odpravo ali zmanjšanje učinkov opioidov v nujnih primerih. Vendar navajajo, da je bilo zdravilo uporabljeno za boj proti septičnemu šoku, ne za uporabo drog.

Madonna se je po odhodu iz bolnišnice oglasila na svojem Instagram profilu in razkrila, kako se počuti po vsem skupaj.

»Hvala za vašo pozitivno energijo, molitve, besede zdravljenja in spodbude. Čutila sem vašo ljubezen. Sem na poti okrevanja in hvaležna za vse blagoslove v svojem življenju. Moja prva misel, ko sem se zbudila v bolnišnici, so bili moji otroci. Moja druga misel je bila, da ne želim razočarati nikogar, ki je kupil vstopnico za mojo turnejo. Prav tako nisem želela razočarati ljudi, ki so v zadnjih nekaj mesecih neutrudno delali z mano, da bi ustvarili mojo predstavo. Nerada razočaram koga. Osredotočena sem na svoje zdravje in moč in zagotavljam vam, da se bom vrnila takoj, ko bom lahko. Moj trenutni načrt je prestaviti severnoameriški del turneje in začeti turnejo oktobra v Evropi. Hvaležna sem za vašo skrb in podporo. Z ljubeznijo, M.«

Pevka od takrat ni bila aktivna na družbenih omrežjih, vse do zdaj, ko je delila svojo prvo fotografijo, komentarji pa so se kar vrstili.

Oboževalci so presrečni, da je Madonna ozdravela in da je videti, kot da nikoli ni bila bolna, veselijo pa se tudi turneje, katere del je zaradi zdravstvenega stanja odpovedala, poroča informer.rs.

Preberite še: