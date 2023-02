Madonna žaluje, umrl je njen brat

Svetovni mediji poročajo, da je Madonnin najstarejši brat Anthony Ciccone umrl v 67. letu starosti in da sta s sestro slavne pevke več let živela na ulicah Michigana in se borila z alkoholizmom. Mož Madonnine sestre Melanie Ciccone, glasbenik Joe Henry, je včeraj na Instagramu objavil naslednjo izjavo: »Včeraj zvečer je umrl moj svak Anthony Gerard Ciccone. Poznam ga od svojega 15. leta, toliko let je minilo minilo od pomladi našega življenja v Michiganu.«

Joe Henry je omenil, da ima Anthonyja zelo rad in da ga razume bolje kot kdorkoli, bolj kot je včasih hotel priznati, piše extratv.com. Poudaril je, da je Anthony zdaj pri svoji mami, ki je leta 1963 pri 33 letih izgubila boj z rakom.

Boj z alkoholizmom

Anthonyjev dolgoletni boj z alkoholizmom je bil javno dokumentiran, ko je bilo pred več kot 10 leti objavljeno, da že leta živi pod mostom v Michiganu in da mu družina ne pomaga več. Leta 2017 so tuji mediji poročali, da je Anthony uspešno zaključil določeno vrsto rehabilitacijskega programa in se vrnil domov k družini.

Madonnin brat je bil v navzkrižju z zakonom in leta 2013 je bil poškodovan med upiranjem aretaciji v javnem stranišču.

Anthony Ciccone je svojo sestro Madonno in druge družinske člane javno obtožil, da so ga zapustili. Pevka naj bi do njega prišla na različne načine in mu plačala bivanje na rehabilitaciji v Teksasu.

Medtem tudi slavna sestra Madonna ni ravno v najboljšem obdobju svojega življenja. Nedano je bila spet tarča kritik zaradi svojih estetskih popravkov, menda se je razšla s 40 let mlajšim fantom, medtem ko neimenovani vir trdi, da ima kraljica popa krizo samozavesti.