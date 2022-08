Lars von Trier ima parkinsonovo bolezen

Prvi znak, tresoče se roke, je bil tu že pred leti. A je kontroverzni danski filmar Lars von Trier tresavico pripisal odtegnitvenemu sindromu, ko je steklenico postavil v kot, lahko pa bi bila tudi stranski učinek antidepresivov, ki jih je začel jemati. »Lotil sem se svoje težave z alkoholizmom, kar je dobro. Poskušam ga obvladovati,« je pred štirimi leti dejal režiser, ki ima umetnost šokiranja v mezinčku. Dodal je, da mu pri tesnobi pomagajo antidepresivi, čeprav je alkohol edino, kar ga umiri, ko so napadi panike resnično hudi. Morda je bilo v tej samodiagnozi kaj resnice, a je bolj verjetno, da so bili to začetni simptomi parkinsonove bolezni, ki so mu jo zdravniki diagnosticirali pred nekaj tedni. »V dogovoru z Larsom von Trierjem bi vas radi obvestili, da je tik pred poletnimi počitnicami dobil diagnozo parkinsonove bolezni,« so sporočili iz njegove produkcijske hiše Zentropa. Predvsem da bi se izognili morebitnemu ugibanju o režiserjevem zdravju, saj ga z beneškim festivalom pred vrati, na katerem bo premiero doživela njegova nadaljevanka Kraljestvo, čaka vrsta promocijskih in drugih javnih nastopov.

Ni upočasnil

Napredujoče bolezni možganov, za katero še ni zdravila, ni vzel kot smrtne obsodbe. »Dobro je razpoložen, simptome bolezni zdravijo,« na stranski tir pa nikakor ni odstavil svojega dela. Še upočasnil ni. Kljub nezavidljivi diagnozi namreč po predvideni časovnici končuje tretji del trilogije Kraljestvo, ki nosi naslov Exodus, zgolj njegova dejavnost na promocijskih dogodkih ob premieri bo nekoliko omejena. A tega, da na tovrstnih dogodkih ne rine v ospredje, so von Trierjevi oboževalci že vajeni, saj se zvezdnik od polomije na canskem festivalu leta 2011 raje izogiba mikrofonom in kameram radovednih novinarjev. Tedaj je na tiskovni konferenci za film Melanholija – ko ga je britanska filmska kritičarka Kate Muir pobarala o njegovih nemških koreninah – namreč dejal, da bi lahko simpatiziral s Hitlerjem; v Larsovih očeh šala, ki pa je nihče ni razumel. Če je bil še trenutek prej genialni režiser in stalnica največjih filmskih festivalov, je v tistem hipu postal persona non grata, svet filma mu je pred nosom zaloputnil vrata, rdeče preproge canskega festivala pa sedem let ni smel več pogledati niti od daleč. Še več, zaradi nepremišljene, neslane in za mnoge boleče šale je proti Larsu stekla policijska preiskava zaradi »trivializacije holokavsta«, kar v Franciji velja za zločin. A je policija preiskavo opustila, še preden bi bila proti njemu vložena kakršna koli obtožnica.

Prihajajoči beneški festival sicer napoveduje von Trierjevo vrnitev na festivalsko sceno od izgona pred enajstimi leti.