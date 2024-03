Kylie Minogue in dama Helen Mirren bosta dobili svoji barbiki

Kylie Minogue, 55, in dama Helen Mirren, 78, sta dve izmed osmih izbrank, ki jih je proizvajalec poustvaril za počastitev 65-letnice lutke Barbie. Dama Helen, ki ji je pripadla vloga pripovedovalke v nagrajenem celovečercu Grete Gerwig, je dejala, da je to zanjo velik kompliment.

Actor Simu Liu (in blue suit) poses next to director Greta Gerwig and the cast of the film "Barbie" during the World Premiere of the film "Barbie" in Los Angeles, California, U.S., July 9, 2023. REUTERS/Mike Blake FOTO: Mike Blake Reuters

Mattel je izdelal tudi unikatne lutke – ki niso na prodaj – Brazilke Maire Gomez, priznane igralke Viole Davis, manekenke Nicole Fujita, kantri pevke Shanie Twain, komičarke Enisse Amani in režiserke Lile Aviles. Lutka dame Helen v roki drži modro pahljačo in drobcen kip oskarjev, poklon za nagrado, ki jo je leta 2007 prejela za film Kraljica. Ko je govorila o svoji različici lutke, je dama Helen rekla: »Nad svojo Barbie sem popolnoma navdušena. To, da me je podjetje izbralo za vzornico, je velik kompliment in nekaj, česar si niti v najbolj norih sanjah ne bi predstavljala. To je zelo posebna stvar in nekaj, kar lahko dodam na svoj seznam najljubših dosežkov; postati dama britanskega imperija, imeti oskarja, imeti zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih – in imeti svojo barbiko.«

Imeti svojo barbiko je velik kompliment

Dodala je: »Preciznost in detajli lutke so izjemni;.Všeč mi je, da nosi enega mojih najljubših videzov na rdeči preprogi, to je bilo prvič, da sem imela modre lase, in bilo je tako razburljivo. Rada sprejemam gledališko modo in radost, ki jo igranje z modo lahko prinese, in mislim, da to veselje ne sme imeti starostne omejitve. Češnja na vrhu torte je moja barbika z miniaturnim oskarjem. Je popolna reprodukcija.”

Helen Mirren kot lutka Barbie FOTO: Mattel

Ustvarjalec Barbie, Mattel, je 78-letno Helen imenoval za vzornico Združenega kraljestva, saj ob 65-letnici posebno pozornost namenjajo pripovedovalkam zgodb. Igralka pravi, da so zanjo izrednega pomena zgodbe celotnega človeštva, ne le takšne o mladosti in enoličnih tematikah.

Actor and honoree Helen Mirren attends the 37th American Cinematheque Awards in Beverly Hills, California, U.S. February 15, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni FOTO: Mario Anzuoni Reuters

»Zgodbe mladih so čudovite, ker so šele na začetku življenja, imajo energijo, in všeč mi je to, da mladi nenehno izzivajo, kar je prišlo pred njimi. A treba je pripovedovati zgodbe o celotnem človeštvu in naših poteh v vseh življenjskih obdobjih.«