Kristina Mandarina se je slikala v toplesu, na sebi ima le velike uhane (FOTO)

Najbolj znana hrvaška podajalka mandarin,, je odstranila vse odvečne krpice z zgornjega dela telesa, za namene fotografije pa si je dojke pokrila z rokami. Nosila je le kavbojke, ki so bile rahlo odpete, pozornost sledilcev pa so pritegnili ogromni uhani in tudi nova pričeska.Izzivalna fotografija je zbrala skoraj štiri tisoč všečkov na družabnem omrežju, hrvaška instagram zvezdnica pa je pod sliko prepovedala komentiranje. Mogoče je, tako ugibajo hrvaški mediji, da jo motijo ​​komentarji, v katerih jo kritizirajo zaradi številnih estetskih posegov, ki jih je prestala.