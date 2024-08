Ko je nenadoma umrla nepozabna pevka Novih Fosilov, se je zgodilo nekaj srhljivega

Mineva 32 let od nenadne smrti nepozabne Đurđice Barlović, prve pevke Novih Fosilov. Đurđica je bila stara komaj 42 let, ko ji je tistega usodnega 26. avgusta 1992 na plaži na Pagu med kopanjem z družino postalo slabo. Nenadoma jo je premagala strašna bolečina v prsih in njen mož Ivan jo je odpeljal v lokalno bolnišnico, od koder so jo hitro prepeljali v Zadar. Toda sledil je drugi infarkt in zdravniki ji niso mogli pomagati.

Đurđica Barlović FOTO: Youtube

Tragičen dogodek je zaznamoval življenja njenih sinov. Starejši Hrvoje je bil star 11 let, ko je izgubil mamo, mlajši Borno pa le štiri. Čeprav je Đurđica veliko časa preživela na turnejah, ji je bila družina vedno na prvem mestu.

»Bila je prava mati in gospodinja. To je bilo zanjo zelo pomembno. Za menjavo bencina ni potrebovala moškega, gume na avtu pa je menjavala kar sama. Hiša je bila vedno čista,« je pred leti za 24 Sata povedal Hrvoje.

Fosile zapustila zaradi družine

Barlovićeva se je odločila zapustiti Nove Fosile, da bi se posvetila družini, a je s kolegi iz skupine ostala v dobrih odnosih. Na dan njene smrti se je v stanovanju ustanovnega člana skupine, pokojnega Rajka Dujmića, zgodilo nekaj nenavadnega.

»Tistega dne, ko je umrla, verjeli ali ne, so se vse ure v mojem stanovanju ustavile,« je dejal pokojni Dujmić, ki ga je smrt pevke presenetila, saj je bila, kot je poudaril, v dobrem zdravstvenem stanju.