Kje bo živela Melania, če na volitvah zmaga Donald Trump? Prijatelji razkrivajo

V primeru Trumpove vrnitve v Belo hišo se mnogi sprašujejo, ali se mu bo njegova žena, nekdanja prva dama Melania Trump, pridružila za stalno. Po besedah več virov, poroča revija People, si Melania ne želi, da bi Washington, D. C. postal njen stalni dom.

»Če ponovno postane prva dama, ljudje seveda pričakujejo, da se bo preselila v Belo hišo in opravljala svoje obveznosti,« je za medij povedal vir, ki osebno pozna Trumpove.

A Melania, ki je zdaj stara 54 let, ni navdušena nad selitvijo v znamenito stavbo. »Imela bo svoje zasebno stanovanje v Beli hiši, vendar ima tudi dom v New Yorku in Mar-a-Lagu v Palm Beachu,« pravi vir. »Čas bo preživljala na vseh teh krajih.«

Glede možnosti, da bi bila Bela hiša njen glavni dom, vir pravi: »Verjetno ne.«

Želi si biti ob sinu

Njun sin Barron Trump, star 18 let, je zdaj v prvem letniku študija na Univerzi v New Yorku, zato si Melania želi več časa preživeti v mestu z edincem, ki ga ima z Donaldom. »Čeprav ima rada Mar-a-Lago in življenje v Palm Beachu, bo več časa preživela v New Yorku s sinom, ki ji pomeni največ,« pravi.

»Če bo njen mož izvoljen, se bo udeleževala dogodkov v Beli hiši kot vedno. Melania ve, kaj mora storiti, a ima svojo voljo,« dodaja vir. »To se ne bo spremenilo, če bo Trump znova izvoljen.«

Tega si ni želela

Melania in Donald leta 1999, ko se je ona še pisala Knavs. FOTO: Reuters

Drugi prijatelj družine Trump pa je za People povedal bolj neposredno, da nekdanja prva dama gotovo ne bo želela bivati v Washingtonu. »Definitivno se ne bo vrnila v Washington živet,« pravi. »Ostala bo med Florido in New Yorkom. To ni nekaj, kar si je želela.«

Odkar je leta 2020 zapustila Belo hišo, Melania uživa v manjšem pritisku javnosti, saj tega ne mara, pravi tretji vir iz New Yorka.

Vrnitev v ospredje bi pomenila, da bo Melania »storila, kar se od nje pričakuje«, pravi, a dodaja: »Melania dela, kar mora, vendar vedno ohranja svoje življenje stran od politike.«

»Stisne zobe, obrne pogled stran in opravi, kar mora,« je razkril.

Ne mara politike

Neki drug vir pa meni, da bo Melania prevzela vse naloge, ki jih prinaša vloga prve dame – tudi v drugo. »Melania je edinstvena prva dama, primerna za čas, v katerem živimo,« pravi. »Ima svoja prepričanja, ki so ponekod drugačna od moževih. A za tiste, ki res poznajo Donalda, to ni presenečenje, saj njuna mnenja na določenih področjih niso tako različna.«

Melania »ne mara politike« in se od nje drži čim dlje stran, pravi vir. »Barronova varnost in dobro počutje bosta zanjo vedno na prvem mestu, kar pa ne pomeni, da bi se izogibala dolžnostim prve dame, če bi imela znova to priložnost.«