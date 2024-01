Juliu Iglesiasu na carini zasegli 42 kilogramov hrane

V nekaterih državah, kjer so pri vstopu še posebno strogi, ko beseda nanese na uvoz hrane, te lahko spravi v zagato že sendvič. Toda v primeru nekdaj enega najbolj oboževanih španskih pevcev Julia Iglesiasa, ki jesen življenja preživlja razpet med Bahami in Dominikansko republiko, ni bil le manjši prigrizek, ki bi ga skoraj spravil za rešetke.

Ne, sloviti latino pevec je v Dominikansko republiko želel prinesti kar 42 kilogramov hrane, med drugim jagode, maline, borovnice, paradižnik, rdečo peso, zeleno, špinačo in zeleno solato. Na mini tržnico so v njegovih kovčkih naleteli cariniki na letališču v dominikanski Punta Cani, zaradi česar zvezdniku, ki je septembra praznoval 80. rojstni dan, menda grozi celo zapor.

V pakete dodala pršut

Zvezdnik pa ni tovoril hrane iz ene države v drugo. Tako je zdaj razkrila njegova nekdanja ljubezen Makoke, ki mu je izbrane jedi pošiljala iz Španije na Karibe. »Včasih sem mu prinesla morsko hrano iz Galicije. Julio je namreč od tam in tamkajšnjo hrano obožuje. Naročeno so mi pošiljali na domači naslov v Madridu, od tam pa sem jo poslala njemu,« se spominja Makoke.

Od koncertnih odrov se je dokončno poslovil pred petimi leti, danes pa v karibskem miru piše spomine.

V pakete je pogosto dodala tudi njemu ljubi pršut. Toda kos pršuta ali druga delikatesa je eno, kar 42 kilogramov hrane pa je že povsem druga pesem. »V državi imamo glede tega precej strog nadzor,« je razložil tamkajšnji kmetijski minister Limber Cruz.

Ob novici se zastavlja vprašanje, ali ima pevec zdravstvene težave, ki zahtevajo posebno dieto. Pred meseci se je namreč govorilo, da so španskega zapeljivca zdravstvene težave za nekaj časa celo prikovale na invalidski voziček, spopadal pa naj bi se tudi z izgubo spomina. »Kar nekoliko me skrbi, do kakšnih spekulacij pride, ko se nekdo odloči za nekoliko bolj odmaknjeno in samotno življenje. A tem, ki me imajo radi, bi rad povedal, da moje misli še nikoli niso bile bolj jasne,« pa je vse, kar je na temo svojega zdravja povedal ostareli zvezdnik.