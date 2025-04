Skavti in lionisti pomagali gozdu (FOTO)

Podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG) je letos že šesto leto zapored izpeljalo akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove. Potekala je minulo soboto na petih krajih po Sloveniji. Pred desetletji so bile ogolele površine v gozdovih nepredstavljive, zdaj pa so zaradi naravnih ujm in lubadarja realnost, saj so samo lani zaradi žuželk posekali 735.369 kubičnih metrov lesa. Po podatkih zavoda za gozdove je samo lani zaradi lubadarja nastalo 512 hektarjev ogolelih površin, največ, 137 hektarjev, na gozdnogospodarskem območju (GGO) Kranj, 88 hektarjev na območju GGO Slovenj Gradec, 80 hektarjev na GGO Novo mesto in 49 hektarjev na GGO Kočevje.

Slovenski gozdovi imajo zaradi sonaravnega gospodarjenja, ki ga je v 19. stoletju uveljavil Auerspergov upravitelj gozdov Leopold Hufnagl, ta je določil prebiralno gospodarjenje v nasprotju s takrat prevladujočimi goloseki, zelo visoko sposobnost naravne obnove. »Deset odstotkov slovenskih gozdov obnavljamo na umeten način, torej s sadnjo dreves, ves preostali gozd pa se obnavlja sam,« je na eni od posek v Rogu, kjer je potekala akcija na Kočevskem, povedal mag. Marko Matjašič, direktor SiDG.

Doniranje hrane je primer dobre slovenske prakse na mednarodnem nivoju.

Z akcijo Pomladimo gozdove je po vsej Sloveniji drevesa – seveda avtohtone drevesne vrste z območja, kjer so sadili – sadilo okoli 1000 ljudi, ki so letos posadili okoli 7000 sadik. »Glavni namen te tradicionalne akcije je promoviranje gozdarstva in našega največjega naravnega bogastva, gozda,« je razložil Marko Matjašič.

Na kočevski poseki se je zbralo okoli 170 ljudi. Ob dogovorjeni uri je bilo tam okoli 30 tistih, ki so zaposleni v SiDG, in njihovih svojcev, tudi majhnih otrok, ter prostovoljcev, ki želijo pomagati pri obnovi gozdov. Velika in zagnana delovna skupina, ki tradicionalno prihaja na to akcijo, so bili tudi skavti iz Novega mesta, ki so nadaljevanje sončnega dneva izkoristili za bivanje v skavtskem domu na Žagi. »Vsako letos so nam v veliko pomoč,« je razložila Suzana Rankov s SiDG.

Sadili avtohtone vrste

Letošnje akcije sadnje dreves so se na Kočevskem udeležili tudi člani Lions klubov iz vse Slovenije. Najprej so poslušali Damjana Južniča, vodjo poslovne enote SiDG Kočevje, ki jim je razložil, da bodo sadili avtohtone vrste, to so smreka, hrast in divja češnja, ki so jih dejansko vzgojili iz semen s poseke, kjer bodo sadili. Razložil jim je tudi postopek sadnje drevesc in najpogostejše napake, ki se jim poskušamo izogniti: vse korenine morajo biti v zemlji, drevo mora biti postavljeno naravnost in na koncu zemljo okoli drevesca dobro potlačimo še z nogami.

Kakšnih 60 članov Lions klubov pa na Kočevsko ni prišlo le zaradi pomlajevanja gozda. Po novem ima Zveza Lions klubov Slovenije 61 Lions klubov in 16 Leo Klubov, to je Lions klubov mladih. Zadnji in na novo ustanovljen, 61., je Lions klub iz Kočevja, ki ima 21 članov, vodi pa ga ustanovni predsednik Andrej Mladenovič, ki je sicer podžupan občine Kočevje. »Mi smo v svetovnem merilu posebnost, ker imamo v tako majhni državi tako veliko število Lions klubov in kar 1538 članov,« je povedal guverner Vladimir Bahč. Novomeščan je zadovoljen s tem, kaj so lionsi naredili v dosedanjih 35 letih delovanja: »Naše geslo je Pomagamo, vendar to ni le slogan, ampak način življenja. V tem času smo naredili veliko dobrega in sledili svojemu poslanstvu, da pomagamo lokalnim skupnostim in ljudem v stiski.«

Lions klub je največja humanitarna organizacija na svetu, ki temelji na članstvu in ima 1,4 milijona članov v 200 državah. Pomagamo lokalnim skupnostim in ljudem v stiski.

Področja, kjer pomagajo, so zelo različna, saj ima vsak klub svojo posebnost: od tega, da organizirajo humanitarne dogodke, sodelujejo z domovi za starejše do najpomembnejšega projekta, doniranja hrane, ki je primer dobre prakse na mednarodnem nivoju. Rezultat 35-letnega dela v okviru Lions kluba, ki je največja humanitarna organizacija na svetu, ki temelji na članstvu – imajo 1,4 milijona članov v 200 državah –, pa je bil tudi večdnevni obisk predsednika Lions International Fabricia Oliveira, ki je s pohvalami slovenskim lionistom pri Športni dvorani v Kočevju zasadil drevo.

