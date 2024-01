Danska kraljica z odstopom rešuje sinov zakon?

Tik pred iztekom lanskega leta je danska kraljica Margareta II. naznanila, da se po 52. letih vladanja umika s prestola in vodenje monarhije prepušča sinu, kronskemu princu Frederiku, ki bo 14. januarja postal nov danski kralj, njegova žena, princesa Mary, pa danska kraljica.

Ljubezenska zgodba princa in princese je za evropsko plemstvo dokaj neobičajna, saj Mary ne samo, da ni plemiške krvi, je tudi priseljenka, njene korenine so namreč v Avstraliji.

Kronskega princa je prvič srečala leta 2000 med poletnimi olimpijskimi igrami v Sydneyju v nočnem klubu Slip Inn. Ko sta se spoznala, je bil princ v družbi mlajšega brata Joachima, Mary pa se ob srečanju (seznanil ju je skupni znanec) ni niti sanjalo, da govori z bodočim kraljem ene od evropskih držav.

A všeč sta si bila, začela sta zvezo na daljavo, Frederik se je odpravil na nekaj diskretnih obiskov Avstralije, ki so dali slutiti, da je bilo njuno razmerje že od vsega začetka resno in da se je princ, ki se ga je držal sloves ljubitelja zabav, na veselje Dancev končno umiril.

Januarja 2001 se je prihodnja kraljica preselila iz Avstralije v Evropo, maja 2004 je bila poroka in par je naslednjih 20 let veljal za enega najbolj skladnih kraljevskih parov. Princ in princesa imata štiri otroke: 18-letnega Christiana, 16-letno Isabelle in 12-letna dvojčka Vincenta in Josephine.

So pa se pred nedavnim začele pojavljati govorice, da v zakonu ni vse v najlepšem redu. Te so se še okrepile potem, ko so se španski tabloidi razpisali o druženju princa z resničnostno zvezdnico Genoveve Casanova.

Par se je zabaval v Madridu medtem, ko je bila princesa Mary na protokolarnem obisku v New Yorku.

Casanovova je govorice o razmerju zanikala, palača se je vzdržala uradnih komentarjev, britanski Daily mail pa navaja, da bi prav pretresi v sinovem zakonu kaj lahko bili eden od razlogov za odstop 83-letne danske kraljice.

S to potezo naj bi namreč hotela med drugim ohraniti sinov zakon in še utrditi položaj svoje, na Danskem že tako zelo priljubljene snahe.

Po zadnjih anketah namreč Mary podpira kar 85 odstotkov Dancev, najbolj se jim je priljubila zaradi svoje delavnosti, predanosti monarhiji in tekoče danščine, ki jo je zelo hitro osvojila.