Je Lady Gaga izdal trebušček? (FOTO)

Je ali ni? To se v teh dneh sprašujejo uporabniki družbenih omrežij in spleta, predvsem oboževalci pevke Lady Gaga, ki je z zanjo neznačilno zaobljenim trebuščkom sprožila govorice. Sprašujejo se, ali pevka in igralka, ki svojim najbolj zvestim oboževalcem ljubkovalno pravi male pošasti, morda ne nosi pod srcem svoje male pošasti, ki bi še obogatila njeno štiriletno ljubezen s poslovnežem Michaelom Polanskim.

Provokativne zvezdnice smo vajeni v drznih oblačilih, ki razkrijejo več, kot pokrijejo. Zakriti trebušček in ohlapna oblačila nikoli niso bila del njenih modnih odločitev, a v zadnjem času nosi prav to. Na filmski premieri konec preteklega meseca se je denimo odločila za belo oblačilo, ki jo je zakrivalo od vratu do pet, pozornost pa je pritegnil trebušček, a ne zaradi izbokline, pač pa, ker je bil na tistem predelu v futuristično oblačilo vključen del avtomobila – in je tako spretno zakril morebitni večji obseg njenega pasu.

Pred nekaj dnevi se je zavila v metre črnega blaga, v stvaritev modnega mojstra Alexandra McQueena – niti ta ni pokazala ničesar. Izdajalsko podobo je ujel šele paparac, ki mu je uspelo ujeti pevko med zelo zasebnim dogodkom, na poroki njene sestre Natali Germanotta, kjer je njena oprijeta črna oblekica pokazala zgovorno okroglino.

Preden se je zaljubila v Michaela, je bila pevka že dvakrat zaročena.

Na silvestrovo 2020 sta potrdila govorice o romanci, dva meseca pozneje sta se kot par razkrila na instagramu. In seveda je pevka o novem moškem v svojem življenju zaljubljeno grulila tudi prijateljem. »Razlaga jim, da želi zdaj končati nekaj projektov, nato pa se ustaliti. Z Michaelom vidi prihodnost in z njim si želi otrok,« se je viru spomladi 2021 razvezal jezik. Leto pozneje je svoje hrepenenje po družini in otrocih priznala tudi sama. »Resnično se že veselim dne, ko bom mama. Ali ni neverjetno, kaj ženske zmoremo? V sebi nositi novo bitje? Ko pa se rodi, moramo poskrbeti, da otrok ostane živ.« In morda je prav to njen naslednji projekt, postati mama.

Bosta kmalu zibala? FOTO: osebni arhiv

Ali ji pod srcem res raste novo življenje, bomo verjetno kmalu izvedeli, a to niso edine govorice, ki v teh dneh krožijo o njej. Fotograf v objektiv namreč ni ujel le njenega okroglega trebuščka, ampak tudi velik diamant, ki se ji po novem svetlika na prstancu. Kar je, seveda, sprožilo vprašanje, ali nista zaljubljenca v razmerju naredila še drugega pomembnega koraka in bosta otroka pričakala zaročena.