Igralca je izdal nedotaknjen sendvič

Pred slabimi tremi leti, januarja 2019, je izkusil najbolj črno plat Amerike. Rasistično in nestrpno do vsega ter vsakogar, ki ga ni mogoče popredalčkati v tradicionalne okvire konservativnih življenjskih pogledov. Igralec Jussie Smollett, zvezdnik glasbene serije Imperij, je postal žrtev brutalnega napada, ki so ga poganjali sovraštvo, rasizem in homofobija, zaradi česar je s počenim rebrom, v modricah in oteklinah končal v bolnišnici. Jussiejeva nesrečna usoda je zanetila val vsesplošnega ogorčenja, zato so moči združili uniformirani policisti in detektivi, na pomoč jim je priskočil celo FBI, ki pa so se že zelo hitro dokopali do precej nepričakovanih zaključkov.

Zvezdnik je napad nase uprizoril in zrežiral sam! To je Smollett zanikal, a je porota po le enotedenskem sojenju in manj kot dveh dneh pretresanja dokazov spoznala, da je za napadom tudi v resnici stal Smollett. V želji po samopromociji je zrežiral napad, lagal policiji in vložil lažno prijavo, zaradi česar mu zdaj grozi do tri leta zapora. Kazen bo sodnik izrekel konec januarja, a najverjetneje se bo osramočeni zvezdnik izvlekel zgolj s pogojno svobodo in družbenokoristnim delom.

Zvezdnik Imperija naj bi na račun dogodka poskušal iztržiti boljši honorar. FOTO: Press

Spomnimo. Sredi noči, bilo je okoli druge jutranje ure, se je lačni Smollett podal po praznih in menda celo za tisti čas neobičajno hladnih chicaških ulicah. Zavil je v bližnjo prodajalno sendvičev. Ob vračanju domov pa sta dva moška, obraza sta imela zakrita s smučarskima maskama, za njim začela vpiti homofobne in rasistične opazke, nakar sta se nadenj spravila s pestmi in nogami, ga polila z belilom in mu za piko na i okoli vratu zategnila zanko.

Ter pobegnila. Tako je Smollett povedal policiji, ki pa je že prihodnji mesec odkrila, da je igralec napad nase uprizoril, njegova »napadalca« pa da sta bila Abimbola in Olabingo Osundario, scenska delavca pri Imperiju, ki ju je Smollett poznal tudi bolj zasebno in jima je vsakemu izročil ček za 3100 evrov. Čeka sta brata Osundario sodišču tudi priložila med dokazno gradivo. In pričala proti igralcu. Na mesto za priče je stopil tudi zvezdnik, a je bilo njegovo pričanje tako medlo in polno lukenj, da ni prepričal nikogar – tako je po sojenju zatrdila anonimna članica porote, češ da po koncu igralčevega pričanja ni bilo porotnika, ki ne bi bil prepričan o njegovi krivdi. A so si vseeno vzeli dan in pol, da so od spredaj in zadaj pregledali vsak košček dokaza in vsako pričanje, da ni bilo več nikakršnega dvoma, da je kriv. A če si je po mnenju porotnikov luknjo izkopal sam, je policijski inšpektor Eddie Johnson prepričan, da je bil ključni dokaz proti zvezdniku prav sendvič, zaradi katerega se je tisto noč odpravil ven.

»Da greš sredi noči po sendvič, ker si lačen, s tem je vse v redu. A ko te na poti domov napadejo, pretepejo in polijejo z belilom, ti pa se domov vrneš s sendvičem v roki, to prižge alarme. Pretepen se je vrnil v stanovanje z nedotaknjenim sendvičem, to nam je dalo vedeti, da je z njegovo zgodbo nekaj močno narobe,« je dejal Johnson in zatrdil, da žrtve napada običajno vse, kar imajo pri sebi, v strahu odvržejo.

27. januarja bo sodnik izrekel kazen.

Kriv je laganja policiji. Tako je presodilo sodišče. A kriv je tudi tega, da je zaradi njegovih laži dan in noč garalo več kot dva ducata policistov in detektivov, ki so v času preiskave nabrali 1836 nadur, kar se je prevedlo v več kot 130.000 evrov dodatnih stroškov. Izplačilo teh nadur je šlo na račun mesta Chicago, ki pa se je proti igralcu zdaj odločilo vložiti tožbo in po sodni poti od njega izterjati to vsoto. Verjetnost, da bo na koncu šlo poplačilo policijskih nadur iz Jussiejevega žepa, je v luči obsodbe velikanska.

Bratoma Osundario je plačal za zrežiran napad. FOTO: osebni arhiv