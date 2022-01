Harry bi rad, da princ Charles in kraljica Elizabeta II. spoznata malo Lilibet

Princ Harry bi rad s svojo družino pripotoval v Veliko Britanijo. Želi si, da bi njegov oče princ Charles in kraljica Elizabeta II. spoznala sedemmesečno Lilibet. A princ z družino ne more enostavno sesti na letalo in pripotovati na obisk k svoji družini. Harryjev pravni zastopnik je mnenja, da takšna pot predstavlja veliko nevarnost za mlado družinico, saj so bili v preteklosti že deležni ekstremističnih in neonacističnih groženj.

Njegova varnost je bila ogrožena že lani, saj po izstopu iz kraljeve družine ni več upravičen do policijskega varstva. Njegov zastopnik je povedal, da so se junija, po Harryjevem srečanju s hendikepiranimi otroci za njim po londonskih ulicah vozili paparaci in tako ogrožali njegovo varnost. Prestrašeni princ in njegova žena naj bi zato iskala pravne načine, da bi jih ob obisku Velike Britanije varovala policija. »Združeno kraljestvo bo vedno Harrjev dom in država, v kateri se želijo on, njegova žena in njegova otroka, počutiti varno.« Mediji še poročajo, da naj bi stroške policijskega varstva plačal Harry sam.

Harry je bil nazadnje v Veliki Britaniji lansko leto, ko je prvega avgusta, ko je skupaj z princem Williamom odrkril kip mame Diane, ki je umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997. »Princ Harry je s svojim rojstvom nasledil diživljenjsko varnostno tveganje. Je šesti v vrsti, da nasledi prestol, bil je na dveh misijah v Afganistanu, njegova družina pa je bila v zadnjih letih deležena ekstremističnih in neonacističnih groženj,« je dejal njegov pravni zastopnik.