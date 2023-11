Družina preminulega Silvia Berlusconija skuša izseliti 20 bunga bunga dam: Nočejo zapustiti luksuznih stanovanj!

Družina Silvia Berlusconija, ki je junija umrl v starosti 83 let, je vsaj dvema ženskama poslala pismi, v katerih ju je obvestila, da bosta morali do konca leta zapustiti nastanitev, ki jo je zagotovil zagrizeni ženskar, italijanski premier z najdaljšim stažem.

Družina je suspendirala mesečno plačilo 2.500 evrov vsakemu od 20 gostov na njegovih »slavnih« zabavah Bunga Bunga.

Maroška plesalka Karima El Mahroug, bolj znana pod umetniškim imenom Ruby Lomilka src FOTO: Alessandro Garofalo, Reuters

Mlade ženske, ki so živele na njegovih posestvih, so bile februarja skupaj z Berlusconijem oproščene med 24 obtoženimi v sojenju, v katerem je bil obtožen, da je plačeval pričam, da so lagale v primeru otroške prostitucije, ki ga je spremljal več kot desetletje.

Leta 2013 je medijski mogotec javno izjavil, da je bil mesečni dodatek, izplačan ženskam, namenjen pomoči pri škodi ugleda, potem ko so bile vpletene v sodne procese, ki izhajajo iz njegovega žurerskega škandala in so prispevale k njegovi odstavitvi s položaja premierja leta 2011.

Na koncu je bil oproščen

Toda italijanski tožilci so trdili, da so bile stanovanjske ugodnosti in žepnina plačilo za 12 let laganja sodišču.

Na koncu je bil oproščen plačila Karimi El Mahroug, maroški plesalki ob drogu, znani kot Ruby Lomilka src, za seks, čeprav je vedel, da je mladoletna.

Še en primer

Marca bo na italijanskem vrhovnem sodišču zaključen še en primer, ki vključuje obtožbe o korupciji in sodnih zmotah. Barbara Guerra je ena od žensk, ki se upira deložaciji iz ene od Berlusconijevih hiš v Bernareggiu blizu Milana.

Njena odvetniška ekipa je objavila video posnetek pokojnega premierja, ko naj bi ji povedal, da ji želi po koncu sojenja zaradi korupcije podariti nepremičnino.

Veliko obljubil

»Prisežem ti na svojih pet otrok, takoj boš dobil posojilo v uporabo in takoj, ko bo sojenje končano, ga bom prepisal na tvoje ime.«

Alessandra Sorcinelli, njena kolegica, je povedala, da ima podobne posnetke, na katerih ji je Berlusconi obljubil 3 milijone evrov za škodo ugleda, ki jo je povzročila njena vpletenost v škandal Bunga Bunga.

Italijanski mediji so poročali, da želi družina iz svoje družinske vile v Milanu izseliti tudi Marto Fascino, Berlusconijevo pozno življenjsko sopotnico.

Marta Fascina FOTO: Reuters

Villa San Martino je bila lokacija več njegovih zabav, poroča Slobodna Dalmacija.

​