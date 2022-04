Benedict Cumberbatch družino rešil pred čredo krav

Nikakršnega dvoma ni, da je Benedict Cumberbatch na pravi poti k nesmrtnosti. O tem pričajo tako legije njegovih gorečih oboževalcev (no, predvsem oboževalk), ki sami sebe imenujejo kar Cumberbitches in so iz čaščenja britanskega igralca ustvarili že skoraj gibanje, kot tudi nedavna oskarjevska nominacija, ki si jo je prislužil z upodobitvijo nekoliko sadističnega rančarja Phila Burbanka v uspešnici Moč psa.

Zaslovel je kot televizijski Sherlock Holmes in omrežil legije žensk. FOTO: Press Release

A čeprav je izid oskarjevske dirke še v zraku, je že dobil potrditev, da bodo njegovo ime ljubitelji filmske umetnosti spoštljivo izgovarjali še desetletja po tem, ko ga ne bo več. Na pločniku slavnih se je namreč zalesketala njegova zvezda, s katero se je pridružil 2713 drugim velikanom šovbiznisa, katerih sijaj ne bo nikoli izginil.

S podelitve nagrad po zvezdo

V ponedeljek so na hollywoodski aleji slavnih razkrili novo zvezdo. Na njej se je zalesketalo ime Benedicta Cumberbatcha, ki mu je ob tej karierni prelomnici ob strani stala žena Sophie Hunter, manjkala nista niti predsednik Marvelovih filmskih studiev Kevin Feige in režiser J. J. Abrams. Igralec je na ta veliki dan pogrešal le eno osebo, ki bi v tej časti uživala skoraj tako kot on. Pogrešal je sestro Tracy Peacock, ki mu jo je lani vzel rak.

»Oboževala bi to! Bila je neizmerno zvesta, na vso moč me je podpirala, blišč in glamur tega dne pa bi ji bila nadvse všeč. Verjetno bi se skozi vso ceremonijo smejala in jokala hkrati,« se je je v zahvalnem govoru spomnil zvezdnik, prepričan, da je na njegovo zvezdo zrla s svoje zvezdice na nebu. Toda čeprav je bil bleščeč dogodek osrediščen okoli njega, se Cumberbatch pač ni mogel zgolj brezskrbno kopati v slavi. Ni mogel prezreti grozot, ki se dogajajo na drugem koncu oble.

Slavnostnega razkritja igralčeve zvezde nista zamudila niti filmar J. J. Abrams ter producent in predsednik Marvelovih studiev Kevin Feige. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Trenutek, ko so bili vanj uprti kamere in fotografski objektivi, je brž izkoristil, da je ljudem položil na srce, da ni dovolj, da z nedolžnimi ljudmi obeh strani, ki trpijo v vojni med Ukrajino in Rusijo, zgolj sočustvujemo, »moramo ukrepati. Misli in molitve niso dovolj, storimo lahko več od tega,« pri čemer je omenil pomoč beguncem in prostovoljcem, ki tem pomagajo, ter podpiranje humanitarnih organizacij.

V ponedeljek je dobil svojo zvezdo, le dan pred tem pa je bil na podelitvi nagrad Združenja filmskih igralcev, od koder pa je odšel praznih rok. Odličje, ki se mu je obetalo za igro v filmu Moč psa, mu je izpred nosa odnesel Will Smith s svojo naslovno vlogo v biografski drami Kralj Richard.

Sherlock jih je rešil pred živino

Britanski zvezdnik je že pred časom razkril, da rančarja Burbanka ni le igral, ampak se je vanj vživel v tolikšni meri, da je že postal on. K temu ga je spodbudila tudi režiserka Jane Campion, ki mu je položila na srce, naj stori, kar meni, da mora, da ne bo rančarskega življenja iz 20. let prejšnjega stoletja le razumel, temveč ga tudi začutil. »Še pred snemanjem sem šel za dva meseca v Montano in tam živel na ranču. Okušal sem, kaj pomeni biti rančar. Česa podobnega nisem še nikoli prej doživel,« med drugim se je naučil kovanja in rezljanja lesa, nujno pa se je seveda moral naučiti veščine zganjanja živine.

Vestern Moč psa stopa v marčevsko oskarjevsko dirko s kar 12 nominacijami za to najodličnejše priznanje filmske kritiške srenje.

A čeprav je vse to počel z mislijo na film, mu je zganjanje živine še kako prav prišlo tudi v resničnosti. »Snemanje se je že končalo. Bil sem že doma. Šli smo na obalo, pri tem pa smo morali prečkati polje, kjer so se pasle krave,« se je spomnil trenutka, ko se je vnovič prelevil v rančarja, a brez prižganih kamer. Sredi polja je namreč opazil družino, trdo od strahu. Zaradi krav s teleti se niso upali niti premakniti. »Samemu sebi sem rekel: 'Zmoreš to!' In nekako mi je uspelo pregnati krave, jih razpršiti, da si je prestrašena družina upala s polja.« Dodal je še, da so ga seveda prepoznali, a po njegovi vlogi televizijskega Sherlocka Holmesa. »To je bilo izjemno. Čeprav zelo nesherlockovsko,« so se mu zahvalili.