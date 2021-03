Ashley Tisdale povila hčerko Jupiter

Zaljubljenca je osrečila mala Jupiter Iris. FOTO: Osebni Arhiv

Navdušena je bila, da je žensko telo sposobno ustvariti novo življenje. Nekoliko manj pa nad telesnimi spremembami. FOTO: Osebni Arhiv

Spremembe so jo pretresle

Nisem vsa blažena žgolela, kako čudovito lepo je moje nosečniško telo. Spremembe, ki sem jih doživljala, so me precej pretresle.

35

let ima novopečena mamica.

inse še nista poznala dve leti, ko sta 2014. že zakorakala pred oltar, prepričana o večnosti svoje ljubezni. A kdor je mislil, da bosta v podobno hitrem tempu tudi nadaljevala, se je pošteno uštel. Zaljubljenca sta namreč sprva želela uživati drug ob drugem, o osnovanju družine tedaj še nista razmišljala.»Odkar sva se poročila, me ljudje sprašujejo, kdaj bova imela otroke, kar je, milo rečeno, precej vsiljivo. Na to nisem bila še pripravljena, poleg tega sem se odločila, da želim biti malce sebična in imeti Chrisa sprva le zase,« je dejala igralka in nadaljevala, da ve, da bo otrok ogromno spremenil. Zato si je vzela čas. Vse dokler po šestih letih zakona ni bila prepričana, da sta z ljubljenim ustvarila dovolj trdno osnovo, da lahko začneta razmišljati v smeri družine.»Nisem sicer čutila pritiska biološke ure, a zazdelo se mi je, da bo zdaj pravi čas. In potem se je vse zgodilo precej hitro.« Kajti še preden je to dobro izrekla, že je septembra lani lahko sporočila, da ji pod srcem raste novo življenje. Še mesec pozneje pa, da se jima bo pridružila hčerka. »Najinaje 23. marca prispela na Zemljo,« pa je zvezdniški parček zdaj radostno – in pripravljeno na otroka – razodel in obenem razkril tudi nekoliko nevsakdanje ime prvorojenke.Počakala sta, da sta bila pripravljena, nato pa z veseljem začela pisati novo poglavje življenja. »Noro vznemirjena sem ob tej novi dogodivščini, polna sem optimizma. S Chrisom sva presrečna,« je zapisala Ashley, ko je odkrila, da ji pod srcem raste otrok. »Tako sem bila vesela, da sem celo zajokala!« Toda čeprav se je te poti veselila, je hitro spoznala, da nosečnost ni nujno tako čudovita, kot jo nekateri opevajo. Sama je namreč precej drobna, zato je novo težo hitro občutila.»Precej velika sem postala zelo hitro. Nekaterim mojim prijateljicam se je nosečnost začela poznati bolj pozno in mislim, da so one v tem lahko zato bolj uživale. Zame pa je nosečnost hitro postala telesno nadvse naporna.« Pa tudi čustveno je bila kar velik zalogaj, saj so jo ljudje pogosto bombardirali z neprimernimi vprašanji, denimo, ali nosi dvojčka, ali pa so zaradi velikega trebuščka predvidevali, da je tik pred porodom, četudi je bila v resnici šele na začetku poti.»Povedala bom po pravici, nisem vsa blažena žgolela o tem, kako čudovito lepo je moje nosečniško telo. Spremembe, ki sem jih doživljala, so me precej pretresle. Kar pa ne pomeni, da nisem nadvse ponosna in hvaležna, da je žensko telo tega sposobno,« je priznala igralka, ki jo je revija za moške Maxim pred leti uvrstila med prvo deseterico najbolj seksi zvezdnic. In nadaljevala, da je nosečnost na trenutke doživljala skoraj kot zunajtelesno izkušnjo, ob kateri se je spraševala, ali je to sploh ona.Spremembe, četudi dobrodošle, so lahko težke.»A sem si vsak dan znova govorila, da ljubim svoje telo, predvsem ker je sposobno tega čudeža. Sicer ne vem, kakšna bom po porodu, vem pa, da bom svojemu telesu dala čas in lepo skrbela zase. Mislim, da je vse to pomembno poudariti, saj nas je veliko, ki se sprva v nosečniškem telesu ne počutimo najbolje in se teh občutij sramujemo.« A je zdaj to za njo, v teh dneh lahko le zaljubljeno zre v drobno deklico, ki je že s svojim prihodom neizmerno obogatila življenje zvezdniških zakoncev.