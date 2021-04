Tomaž Bizjak: Res je, razšla sva se, vsega sem kriv jaz

Kaja Kočevar. FOTO: Instagram

Odnesla je tudi mucko

Kaja Kočevar, Tomaž Bizjak FOTO: Instagram

Kot strela z jasnega je udarila vest, da je konec ljubezni med zvezdnikom resničnostnega šovain vlogerico. »Res je. S Kajo sva se razšla. Zelo mi je žal, vsega sem kriv jaz in to tudi javno priznam,« nam je v ekskluzivnem pogovoru zaupal strti Tomaž, ki o Kaji govori izjemno spoštljivo, ljubeče in z obilo obžalovanja.»Če povem po pravici, sem v šoku. Ne bi želel delati drame,« je dejal Tomaž. Povedal nam je, da je bila Kaja zaradi razmer v državi prisiljena, da se je preselila na njegov konec, da sta lahko skupaj preživljala čas. »Spoznala sva se pred dvema letoma na premieri filma Rocketman. Zaradi okoliščin, ki so nastale, nisva skupaj šla na nobeno premiero, na nobeno potovanje, nikamor. Kaja je bila vajena drugačnega življenja, kot je pri nas in vidno ji je usihal nasmeh na obrazu. Hudo ji je bilo imela je tudi domotožje. Sam tega nisem opazil in posvečal sem ji tudi premalo pozornosti. Zelo mi je žal. Zadnjih štirinajst dni je šlo navzdol in v ponedeljek se je vrnila v Velenje. Me je šokiralo, ker nisem vajen, da človek tako hitro vrže puško v koruzo. Želel sem, da bi premagala to oviro in javno priznam, da sem kriv za razhod in mi je zato strašansko žal. Še vedno jo imam rad in ji zaupam,« je dejal.Na vprašanje, ali upa, da lahko zgladita nesoglasja, je odgovoril, da misli, da ne, ker se je ona tako odločila in da ne more vplivati na njene odločitve. Če bi bile okoliščine drugačne in bi bile razmere v državi drugačne, je prepričan, da bi tudi njiju čakala skupna prihodnost. »Verjamem, da bi bilo drugače in da naju je čakala boljša prihodnost. Pol leta sva bila skupaj v stanovanju, a nikamor nisva mogla. Imela sva tudi mucko, na katero sem se zelo navezal. Mucka je šla z njo in kar naenkrat se zjutraj zbujam brez smeha in mačjega mijavkanja. Moram priznati, da je kar šok.«Tomaž še vedno ostaja v stanovanju, a mu je težko. Vse skupaj je zanj težje še zato, ker se njegova družina ukvarja s turizmom, vinogradništvom in kmetovanjem. »Razmere niso rožnate in tudi to je pripomoglo k vsemu skupaj. Čakamo, kaj se bo zgodilo s to pozebo. Pred slabim mesecem sem imel še zaplet z govedom.«»O Kaji ne morem reči nič slabega, ker je super punca. Tisti, ki jo bo dobil, upam, da se bo zavedal, kaj ima. Je nekaj najboljšega in najlepšega, kar se mi je zgodilo,« je še dejal Tomaž. »Želim si, da bi lahko popravil stvari, a mislim, da ne bom mogel nikoli popraviti teh napak.« Za konec še pravi, da tudi sam potrebuje čas, da se sestavi in pride k sebi.